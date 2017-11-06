В калининградском зоопарке рассказали, почему тигр напал на сотрудницу

КАЛИНИНГРАД, 6 ноя — РИА Новости. Нарушение техники безопасности, по предварительным данным, могло стать причиной нападения тигра на зоотехника в калининградском зоопарке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.

В воскресенье примерно в 12.00 (13.00 мск) на зоотехника напал амурский тигр по кличке Тайфун. По предварительной информации, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находилась женщина, и напало на нее. Посетители с помощью криков, камней и подручных материалов отвлекли зверя, и в это время зоотехнику удалось скрыться во внутреннем помещении. После женщину госпитализировали.

"По предварительным результатам служебного расследования, произошло нарушение техники безопасности при работе на объекте. Теперь предстоит выяснить, почему опытный сотрудник мог допустить нарушение. Отдельно будут выяснять, насколько эффективно сработали все службы зоопарка, которые должны быть задействованы при какой-либо чрезвычайной ситуации", — сказала Михайлова.

Она отметила, что пострадавшего сотрудника перевели из больницы скорой медицинской помощи в травматологическое отделение областной клинической больницы, состояние ее здоровья стабильное, угрозы для жизни нет. Ранее сообщалось, что следователи регионального управления Следственного комитета России проводят доследственную проверку по сообщениям СМИ о нападении тигра на сотрудницу зоопарка в Калининграде.

В зоопарке добавили, что это первый в истории учреждения случай нападения тигра на человека, раньше животное не проявляло агрессии к сотрудникам. Зверь, по мнению сотрудников, также пережил стресс, он находится в своём вольере. Никаких мер в его отношении приниматься не будет.

"Поскольку амурский тигр — территориальное животное, то защита своей территории — это его естественный инстинкт. В полном соответствии с ним он и поступил. Это не была агрессия, а защита своей территории", — рассказала собеседница агентства.

Амурский тигр по кличке Тайфун родился 1 июля 2001 года в Челябинском зоопарке. В феврале 2002 года прибыл в калининградский зоопарк. В этом году Тайфуну исполнилось 16 лет (в природе максимальная продолжительность жизни амурских тигров — 15 лет).