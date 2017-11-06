В московском метро показали панорамные ролики RT о революции 1917 года

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Пассажиры московского метро могут посмотреть панорамные видеоролики, которые рассказывают истории из жизни в революционную эпоху, в "кинотеатре" виртуальной реальности на станции "Площадь революция", сообщила журналистам пресс-секретарь столичной подземки в понедельник.

Посмотреть VR-показы в метро можно 6 ноября. Видеоролики подготовил телеканал RT в преддверии 100-летия революции в России.

"Московский метрополитен вместе с телеканалом RT решили организовать сегодня это мероприятие в честь 100-летия Октябрьской революции. Неслучайно выбрана станция "Площадь Революции", потому что здесь нашли отражение события 100-летней давности. Акция будет происходить именно сегодня. Пассажиры, которые приезжают на Красную площадь, могут посмотреть видеоролики в очках виртуальной реальности", — сказала Доржиева.

В каждом видео воссоздаются эпизоды событий 100-летней давности. Съемки проходили в аутентичных локациях революционного Петрограда — на Витебском вокзале, в Музее-квартире революционера Сергея Аллилуева или в подпольной типографии. Ролики позволяют зрителям погрузиться в атмосферу эпохи революции, рассказывая истории как простых людей, которые жили в тот период, так и ключевых фигур — Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

"Это кусочки жизни, кусочки лайфов простых людей, снятых в 360 градусов. Это новый для нас и для всего мира формат… Мы сделали постановочную историю, реконструкцию в формате 360. Было непросто, потому что все локации и места, в которых нам удалось снять, это исторические места в том виде или почти в том виде, как в 1917 году. Там нет ни одной картонной декорации, все настоящее", — рассказал режиссер видеороликов RT Александр Скрябин.

По его словам, главная цель проекта — "привлечь к тому, что, может быть, незаслуженно забыто в Первой мировой войне, к революционным событиям, персонажам, участвующим в этих событиях". Он также пояснил, что авторы попытались показать обычного человека в то время.

В проекте принимали участие известные российские актеры, режиссеры, поэты — Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и Александр Ф. Скляр. Закадровый текст озвучивали Гарик Сукачёв и Сергей Гармаш.