ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости. Средствам массовой информации Германии становится сложнее говорить о теме "аннексии" Крыма, и политической элите приходится придумывать новые ходы для спекуляции, считает немецкий политик Андреас Маурер.

В Ялте 6-7 ноября впервые проходит Форум друзей Крыма в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения". На форуме, в котором принимают участие порядка 90 иностранных гостей из почти 30 стран мира, учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

Маурер считает такие мероприятия, как Форум друзей Крыма, очень эффективными для изменения отношения к России и Крыму. По его словам, все больше немцев интересуется полуостровом, и простым жителям Германии само слово "аннексия" уже практически ничего не говорит и приобретает абстрактный характер благодаря народной дипломатии – активным поездкам немцев в Крым и рассказам об этих путешествиях в интернете.

"Средствам массовой информации становится все тяжелее, и политической элите приходится придумывать новое. Поэтому тему Крыма пытаются смешать с Восточной Украиной. Я наблюдаю, как серьезные газеты пишут, что вопрос Крыма надо решать по Минскому договору. Извините меня, но в Минском договоре слова "Крым" вообще нет – там о Донбассе и Луганске. Это говорит о том, что политическая элита видит, что тема Крыма, аннексии не может подаваться негативно, поэтому надо что-то еще "пришить", — сказал Маурер РИА Новости.

"Если сравнивать газеты, то они уже освещают мои поездки. Конечно, когда я встречался с господином Путиным в Крыму, большие газеты посвятили этому полосы, и аннексия Крыма упоминается одним предложением. Если раньше в одном предложении три раза слово "аннексия" звучит, то теперь меньше и меньше", — добавил Маурер.

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