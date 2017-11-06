ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости. Средствам массовой информации Германии становится сложнее говорить о теме "аннексии" Крыма, и политической элите приходится придумывать новые ходы для спекуляции, считает немецкий политик Андреас Маурер.
Маурер считает такие мероприятия, как Форум друзей Крыма, очень эффективными для изменения отношения к России и Крыму. По его словам, все больше немцев интересуется полуостровом, и простым жителям Германии само слово "аннексия" уже практически ничего не говорит и приобретает абстрактный характер благодаря народной дипломатии – активным поездкам немцев в Крым и рассказам об этих путешествиях в интернете.
"Если сравнивать газеты, то они уже освещают мои поездки. Конечно, когда я встречался с господином Путиным в Крыму, большие газеты посвятили этому полосы, и аннексия Крыма упоминается одним предложением. Если раньше в одном предложении три раза слово "аннексия" звучит, то теперь меньше и меньше", — добавил Маурер.
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