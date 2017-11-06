В Крыму рассказали, зачем нужен украинский центр по дискредитации

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе уверен, что украинский центр по дискредитации полуострова создан на западные средства и денежный вопрос главный в этой истории.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против полуострова масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе, в том числе, крымчан, которые покинули полуостров. В понедельник вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский рассказал РИА Новости о вскрытии планов по дискредитации Крыма, разрабатываемых специальным центром под Киевом.

"Понятно, что подобные структуры создаются на западные деньги. При этом украинские деятели понимают, что вопрос Крыма решен окончательно, что никакого возврата никогда не будет, поэтому придумывают различные способы и легенды для получения денег и их воровства", — сказал РИА Новости Иоффе.

Глава ОП подчеркнул, что никаких последствий работа центра для Крыма и крымчан иметь не будет. "Крымчане слишком хорошо помнят и знают, что происходило в Крыму при Украине, поэтому никакие технологи здесь не могут сработать", — подчеркнул Иоффе.

При этом он заметил, что власти республики должны учитывать работу подобного центра, чтобы не делать ошибок, которые были допущены в предыдущие годы некоторыми муниципальными властями и руководителями органов исполнительной власти, которых пришлось заменить.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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