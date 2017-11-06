В Крыму рассказали, зачем нужен украинский центр по дискредитации

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе уверен, что украинский центр по дискредитации полуострова создан на западные средства и денежный вопрос главный в этой истории.
"Понятно, что подобные структуры создаются на западные деньги. При этом украинские деятели понимают, что вопрос Крыма решен окончательно, что никакого возврата никогда не будет, поэтому придумывают различные способы и легенды для получения денег и их воровства", — сказал РИА Новости Иоффе.
Глава ОП подчеркнул, что никаких последствий работа центра для Крыма и крымчан иметь не будет. "Крымчане слишком хорошо помнят и знают, что происходило в Крыму при Украине, поэтому никакие технологи здесь не могут сработать", — подчеркнул Иоффе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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