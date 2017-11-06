В Шушенском в месте ссылки Ленина обсудят историю на "Уроках революции"

КРАСНОЯРСК, 6 ноя — РИА Новости. Новые и традиционные взгляды на историю обсудят в Шушенском на юге Красноярского края в ходе круглого стола "Уроки революции" в день столетия октябрьский событий, сообщила в интервью корреспонденту РИА Новости директор историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" Галина Бугаева.
Она также рассказала, что в музее уже открыты выставки "Ленин и революция", "Шушенцы в период октябрьской революции и Гражданской войны". Музейщики, таким образом, пытаются показать глобальную историю через судьбы простых людей.
Владимир Ленин был сослан в Шушенское в 1897 году, пробыв в ссылке три года. После смерти Ленина в 1924 году по инициативе местных жителей было выкуплено два дома, где проживал Ленин и его супруга надежда Крупская, и создан музей. Позднее создан целый мемориальный комплекс из деревянных изб, воссоздающий быт сибирской деревни XIX века. Ежегодно музей посещают более 26 тысяч человек из 40 стран.
Отчего?
Спроси рабочего.
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.
батрака.
день и ночь буржуев брея.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.
восставшим товарищам слал депеши.
коли забудем железнодорожника мы.
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.
Упокой, господи, душу бюрократову.
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.