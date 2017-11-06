В Шушенском в месте ссылки Ленина обсудят историю на "Уроках революции"

КРАСНОЯРСК, 6 ноя — РИА Новости. Новые и традиционные взгляды на историю обсудят в Шушенском на юге Красноярского края в ходе круглого стола "Уроки революции" в день столетия октябрьский событий, сообщила в интервью корреспонденту РИА Новости директор историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" Галина Бугаева.

"В канун столетия на нашей базе проходит краевой круглый стол "Уроки революции" с участием ученых из Красноярска, представителей властей региона, общественников. Предполагается выступление историков, ученых. Будут обсуждаться новые взгляды на октябрьские события 1917 года, традиционные подходы", — сказала Бугаева.

Она также рассказала, что в музее уже открыты выставки "Ленин и революция", "Шушенцы в период октябрьской революции и Гражданской войны". Музейщики, таким образом, пытаются показать глобальную историю через судьбы простых людей.

Владимир Ленин был сослан в Шушенское в 1897 году, пробыв в ссылке три года. После смерти Ленина в 1924 году по инициативе местных жителей было выкуплено два дома, где проживал Ленин и его супруга надежда Крупская, и создан музей. Позднее создан целый мемориальный комплекс из деревянных изб, воссоздающий быт сибирской деревни XIX века. Ежегодно музей посещают более 26 тысяч человек из 40 стран.