В Шушенском рассказали об интересе туристов к местам ссылки Ленина

КРАСНОЯРСК, 6 ноя — РИА Новости. Интерес туристов к местам ссылки Владимира Ленина в Шушенском на юге Красноярского края не падает, ежегодно мемориал посещают более 260 тысяч человек из 40 стран, рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости директор историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" Галина Бугаева.

"Мы не чувствовали снижения интереса или отторжения со стороны посетителей. Ленинский мемориал всегда посещается гостями, мы рассказываем о сибирской ссылке Владимира Ильича, его семье, отношениях с крестьянами. У нас ежегодно более 260 тысяч посетителей из 40 стран", — сказала Бугаева.

Она также рассказала, что в музее активно внедряются новые интерактивные методы, также проводятся выставки по этнографии, погружения посетителей в XIX век, мастер-классы по народным промыслам.

Владимир Ленин был сослан в Шушенское в 1897 году, пробыв в ссылке три года. После смерти Ленина в 1924 году по инициативе местных жителей было выкуплено два дома, где проживал Ленин и его супруга надежда Крупская, и создан музей. Позднее создан целый мемориальный комплекс из деревянных изб, воссоздающий быт сибирской деревни XIX века.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.