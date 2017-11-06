Власти поблагодарили друзей Крыма за поддержку региона

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов поблагодарил иностранные делегации, прибывшие для участия в Форуме друзей Крыма, за поддержку и понимание воли крымского народа.

В Ялте впервые начал работу форум друзей Крыма. На нем учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

"Мы вас искренне приветствуем и благодарим вас за ваше желание и готовность возвысить свой голос в пользу восстановления нормальных конструктивных отношений в сегодняшнем мире. Благодарим за вашу поддержку, понимание, которое вы проявляете в отношении воли крымского народа", — сказал Мурадов на международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения".

Мурадов подчеркнул, что на форум прибыли выдающиеся политические деятели, министры и члены руководства правящих партий в своих стран, многочисленные депутаты парламентов зарубежных стран, известные общественные и политические деятели.

"И того более 30 стран мира", — подчеркнул Мурадов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>