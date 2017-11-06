Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир "Эха Москвы" после покушения

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир радио после покушения, об этом она написала в своем Twitter в понедельник утром.

"А включайте Эхо! Я вам что-нибудь расскажу!", — говорится в сообщении.

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) Ноя 5 2017 в 10:36 PST

Ранее гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. В суде Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую.

О возвращении Татьяны к работе также написал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, прикрепив фотографию с эфира на своей странице в Instagram

"Таня вернулась!" — написал Венедиктов.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Фельгенгауэр уже вернулась к "заэфирной" работе в качестве заместителя главного редактора, составляющего "расписание журналистов" на удалённой основе.