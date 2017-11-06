Власти Крыма заявили о вскрытии схем по дискредитации полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, своевременно вскрыты, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
"Руководит всем этим центр, созданный под Киевом, для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом", — сказал РИА Новости Полонский.
Полонский подчеркнул, что центр курируют украинские и западные спецслужбы. По его словам, кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в ее состав. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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