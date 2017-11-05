МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Самолет МЧС России доставит из Читы в Приморский край группу пожарных десантников для тушения природных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным региональных властей, на утро 5 ноября в северных районах Приморья продолжалась ликвидация пожаров общей площадью более 2 тысяч гектаров.
К борьбе с огнем привлечены 350 человек, кроме того, ликвидацией пожаров в труднодоступных местах занимаются более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей. В тушении задействован вертолет Ми-8.