МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Самолет МЧС России доставит из Читы в Приморский край группу пожарных десантников для тушения природных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 22.20 мск из Красноярска в Читу вылетел самолет Ил-76 МЧС России, который из Читы доставит в Приморье 45 авиадесантников для усиления группировки сил и средств по тушению природных пожаров", — сказал собеседник агентства.

По данным региональных властей, на утро 5 ноября в северных районах Приморья продолжалась ликвидация пожаров общей площадью более 2 тысяч гектаров.

К борьбе с огнем привлечены 350 человек, кроме того, ликвидацией пожаров в труднодоступных местах занимаются более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей. В тушении задействован вертолет Ми-8.