Кадыров объявил, кто получит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района в Чечне стала победительницей конкурса на лучшее стихотворение о Владимире Путине в День народного единства.

Кадыров ранее пообещал подарить победителю конкурса iPhone X. Продажи флагманского смартфона в России стартовали в пятницу, его официальная стоимость начинается от 79,9 тысячи рублей.

По словам Кадырова, за сутки на конкурс прислали более трех тысяч стихотворений. Их авторы — дети и пожилые люди, молодежь, известные представители всех слоев населения.

"И вот решение принято! Победительницей признана ученица 3 класса СОШ №7 села Бено-Юрт Надтеречного района Хеда Ибахиева", — написал глава Чечни в Instagram. Хеда пишет стихи, знает четыре языка.

Кадыров отметил, что "Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что получит IPhone X. Девочка сказала, что она не ради IPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему президенту Владимиру Путину".