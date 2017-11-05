В Крыму назвали некорректной жалобу Украины на реставрацию Ханского дворца

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Заявления минкультуры Украины о необходимости прекращения противоаварийных и реставрационных работ в Ханском дворце Бахчисарая в Крыму из-за якобы имеющего место вреда сооружениям не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости в воскресенье председатель госкомитета по охране культурного наследия республики Крым, заказчика работ, Сергей Ефимов.

Министерство культуры Украины обратилось к ЮНЕСКО с просьбой повлиять на власти Крыма в вопросе прекращения работ в Ханском дворце в Бахчисарае, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Как отмечается, минкультуры Украины возмущено проведением работ в Ханском дворе в Бахчисарае, который внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. По заявлениям украинских властей, во время демонтажа всей черепицы и старинных дубовых балок с Великой Ханской мечети якобы были "повреждены росписи XVIII века, кроме того на фасаде здания пошли трещины и обвалилась штукатурка".

"Эти сведения не соответствуют действительности, такого рода заявления некорректны. Ничего подобного в действительности места не имеет, работ ведутся в соответствии со всеми правилами, которые должны соблюдаться при проведении противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ", — сказал Ефимов.

Ефимов отметил, что заказчиком работ является возглавляемый им комитет республики Крым по охране культурного наследия. Он напомнил, что многие сооружения Ханского дворца в аварийном состоянии, так как даже минимальные работы по поддержанию их в надлежащем состоянии не проводились долгие годы. Сейчас, сказал Ефимов, разрабатывается проектно-сметная документация реставрационных работ. Музей на днях отметил свое столетие, при этом он продолжает работу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что стоит задача восстановить Ханский дворец в первозданном виде. Была разработана программа восстановления стоимостью около 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось развитие самого Бахчисарая.

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