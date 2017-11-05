Выигравшему 506 миллионов рублей россиянину посоветовали "залечь на дно"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Огромный неожиданный выигрыш — это серьезное испытание для психики человека, жителю Воронежской области, сорвавшему джекпот в 506 миллионов рублей, лучше "залечь на дно", заявил РИА Новости врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Как стало известно в воскресенье, житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 миллионов рублей, это самый крупный выигрыш за всю историю России.

"Появится масса желающих разделить с ним этот триумф, а самое главное — выигранную сумму, поэтому ему придется отбиваться от всевозможных родственников, просителей, знакомых, друзей и просто желающих получить долю своего пирога. А это требует, конечно, какой-то психологической устойчивости, и может быть, даже на какой-то период времени нужно будет даже как-то лечь на дно, исчезнуть, для того чтобы люди его не замучили просьбами, телефонными звонками и так далее. Это большое испытание, конечно", — сказал Файнзильберг.

По его словам, такой неожиданный выигрыш — это "серьезная нагрузка на психику". "Как он будет с этим справляться — очень сложно прокомментировать, потому что об этом человеке пока ничего не известно", — добавил собеседник агентства.

О самых крупных выигрышах в лотерею читайте в справке РИА Новости >>