В Крыму ответили на жалобу Украины в ЮНЕСКО из-за ремонта в Ханском дворце

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в ответ на жалобу Украины в ЮНЕСКО напомнил, что Ханский дворец в Бахчисарае до 2014 года находился на грани разрушения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что стоит задача восстановить Ханский дворец в первозданном виде. Была разработана программа восстановления стоимостью около 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Аксенов осмотрел территорию музея, ход реставрации Большой Ханской мечети и Южного строения главного корпуса Ханского дворца, другие площадки, где ведутся или готовятся противоаварийные работы. В свою очередь Министерство культуры Украины обратилось к ЮНЕСКО с просьбой повлиять на власти Крыма в вопросе прекращения работ в Ханском дворце, так как они "наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины".

"Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе Ханский дворец, на протяжении 23 лет. Собственно говоря, это именно они довели этот дворец до такого состояния, из которого мы его на сегодня вытягиваем", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, те деньги и ресурсы, которые сегодня затрачиваются на восстановление памятника мирового значения, при Украине "дождаться было просто не от кого".

"Поэтому пусть они … не учат нас жить. Мы действительно делаем все возможное, чтобы культурное наследие Республики Крым и всей Российской Федерации было в надлежащем состоянии, достойном уровня памятника ЮНЕСКО", — подчеркнул Полонский.

Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось строительство самого Бахчисарая.

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