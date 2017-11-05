В Крым для участия в Форуме друзей прибудут делегации почти из 30 стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Иностранные делегации начали прибывать в Крым для участия в Форуме друзей полуострова, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Форум состоится в понедельник в Ливадийском дворце (Ялтинский регион). В рамках форума создадут Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира.

"Все, кто зарегистрировался для участия в форуме, уже едут к нам. Наши иностранные гости активно прибывают на крымскую землю. До конца дня уже должны приехать все. Сегодня день прибытия, а завтра – рабочий день конференции. Порядка 90 иностранцев приезжает к нам из почти 30 стран мира", — сказал РИА Новости Мурадов.

Крымский вице-премьер подчеркнул, что украинские власти всячески пытались помешать проведению форума, оказывая давление на его потенциальных участников.

"Украинские чиновники, включая дипломатов, сразу же включились еще месяц-полтора назад в усилия по недопущению проведения нашего мероприятия. Они бегали по всем министерствам иностранных дел, различным органам власти зарубежных государств и вели работу против нашего форума. Но ничего у них из этого не получилось", — подчеркнул Мурадов.

По его словам, есть единицы иностранных представителей, которые под давлением своих министерств в итоге не приедут, но это было с самого начала понятно и известно. "А так практически все, кто планировал, прибывают", — заявил крымский вице-премьер.

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