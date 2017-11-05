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Общество

Прокуратура Татарстана: обязательное изучение татарского в школах незаконно

13:2505.11.2017
(обновлено: 13:37 05.11.2017)
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© РИА Новости / Роман КручининПерейти в фотобанкВид на город Казань, столицу Татарстана. Архивное фотоВид на город Казань, столицу Татарстана. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Кручинин
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Прокуратура Татарстана сочла незаконными методические рекомендации, устанавливающие татарский язык в качестве обязательного для изучения в школах республики, соответствующее сообщение опубликовано в воскресенье на сайте ведомства.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Согласно сообщению, сотрудники прокуратуры изучили "Методические рекомендации с примерными вариантами учебных планов для образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования", подготовленные и распространенные региональным министерством образования и науки 3 ноября 2017 года.

"В ходе юридического анализа указанного документа выявлено его несоответствие федеральному законодательству. Установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики, на момент издания рекомендаций, не соответствует закону и федеральным образовательным стандартам, определенным уполномоченным органом – Министерством образования и науки России", — говорится в сообщении.

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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Издавая указанные рекомендации, региональное министерство вышло за пределы своих компетенции, войдя в сферу федерального правового регулирования. Подобные действия министерства носят неоднократный характер, подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что прокуратура республики подготовила в адрес премьер-министра Татарстана Алексея Песошина представление с требованием о незамедлительном отзыве методических рекомендаций и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства. По данному факту проводится проверка. В дальнейшем собранные материалы будут направлены в уполномоченные следственные органы для принятия решения, добавляется в сообщении.

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков по изучению русского языка.

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© Fotolia / Alexandr Vasilyev
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Министерство образования и науки Татарстана, давая в сентябре разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в общеобразовательных учреждениях, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки субъекта РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский языки. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. При этом, по информации министерства, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку. Министерство сообщало, что "принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ".

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Анатолий Серяков
Само по себе изучение татарского - дело хорошее. Язык соседей, друзей, коллег, родни для многих не-татар.

Но учебная нагрузка у нынешних школьников и без того велика, так стоит ли ее увеличивать еще более ? Особенно, у тех, кто не собирается жить в Татарстане.
13:52
05.11.2017
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bitayz
Анатолий Серяков, скатертью дорога.
13:55
05.11.2017
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bitayz
Жвлобы на принуждение и на отказ от преподавания русского языка в Украине никак не вяжется с отказом уважать татарский язык в Татарстане! Статья 68.2 Конституции РФ закреплена в ПРЯМЫХ ПЕРЕНОВОРАХ Казани и Москвы именно по поводу РАВНОПРАВИЯ татарского и русского языков в Татарстане. Лицемерие и ненависть, а иногда неприкрытый фашизм русской общины вынуждает татар обратиться к ООН для звщиты от варварства немногочисленных русских в Татарстане.
13:43
05.11.2017
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kiril.bragin.2022
Оголтелая русификация , больше об этом ничего не скажешь.
13:26
05.11.2017
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