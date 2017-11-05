МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Прокуратура Татарстана сочла незаконными методические рекомендации, устанавливающие татарский язык в качестве обязательного для изучения в школах республики, соответствующее сообщение опубликовано в воскресенье на сайте ведомства.
"В ходе юридического анализа указанного документа выявлено его несоответствие федеральному законодательству. Установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики, на момент издания рекомендаций, не соответствует закону и федеральным образовательным стандартам, определенным уполномоченным органом – Министерством образования и науки России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура республики подготовила в адрес премьер-министра Татарстана Алексея Песошина представление с требованием о незамедлительном отзыве методических рекомендаций и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства. По данному факту проводится проверка. В дальнейшем собранные материалы будут направлены в уполномоченные следственные органы для принятия решения, добавляется в сообщении.
Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков по изучению русского языка.