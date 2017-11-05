В России вступили в силу новые правила провоза багажа и ручной клади

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Новые правила провоза ручной клади в самолетах вступили в силу 5 ноября. Поправки в Федеральные авиационные правила министерство транспорта сделало в соответствии с принятым летом законом о невозвратных билетах.

Согласно закону, теперь авиакомпании могут предложить пассажирам недорогие билеты по невозвратным тарифам, которые не предполагают бесплатный провоз багажа, но в который по-прежнему включен провоз ручной клади. Бесплатный багаж (норма по весу, обозначенная авиаперевозчиком, — не менее 10 килограмм) входит в возвратные тарифы.

Что можно взять с собой в самолет?

Авиакомпании сами устанавливают лимит веса бесплатной ручной клади, но он не может быть меньше 5 килограмм.

Помимо ручной клади, пассажир может взять в салон рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску, костыли, трости и иные технические средства реабилитации, лекарства и товары, купленные в магазинах duty free.

При этом норму веса и размеров пакетов с товарами, приобретенными в магазинах беспошлинной торговли, также будут устанавливать сами перевозчики. По мнению специалистов Минтранса, такая мера связана с обеспечением безопасности на борту самолета.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Взвешивание и отмена маркировки

Согласно новым правилам, при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики имеют право потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь. Еще одним важным изменением станет отмена маркировки ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В таком случае, для контроля габаритов предусмотрена возможность взвешивания непосредственно перед выходом пассажира на посадку.

В министерстве транспорта уверены, что нововведения расширят тарифную сетку авиакомпаний, помогут россиянам увеличить авиационную мобильность, и, кроме того, позволят урегулировать спорные ситуации, касающиеся провоза багажа.