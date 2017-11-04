В Москве на "Русские марши" пришли 400 человек

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На "Русский марш" в столичном Люблино и у метро "Октябрьское поле" пришли около 400 участников, сообщает сайт ГУ МВД по Москве.

Сотрудники полиции, Росгвардии и дружина добровольцев обеспечили охрану общественного порядка, говорится в заявлении.

Ранее мэрия Москвы согласовала проведение "Русского марша" и нескольких шествий на северо-западе и юго-востоке столицы 4 ноября. Организатор мероприятия Иван Белецкий сообщал РИА Новости, что планирует увидеть на акции порядка 10 тысяч человек.

Он также рассказал, что накануне в соцсети "ВКонтакте" по решению Генпрокуратуры были заблокированы аккаунты, через которые распространялась информация о мероприятии.

Шествия под названием "Русский марш" проходят в столице и регионах с 2005 года. В 2014 году против участников акции было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной ненависти и вражды.