САФУ будет сотрудничать с главным университетом Исландии

АРХАНГЕЛЬСК, 4 ноя — РИА Новости. Ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова и руководитель Исландского университета Йон Атли Бенедиктссон подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Архангельской области.

Исландский университет расположен в Рейкьявике. Публичное образовательное учреждение, основанное в 1911 году, сегодня представляет собой крупнейший международный вуз, на факультетах которого ежегодно обучается около 14 тысяч студентов.

"Научные и образовательные учреждения региона уже ведут сотрудничество с Исландией: имеется опыт совместных исследований и экспедиций, обмена студентами, организации обучения исландскому языку в Архангельске. Большой интерес представляет сфера биотехнологий, опыт использования природного сырья – морских водорослей и исландского мха. Безусловно, мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества. Замечу также, что Архангельск является признанным центром научных исследований и образования в российской Арктике, а также центром подготовки кадров для арктического судоходства и медицины", — подчеркнул глава региона Игорь Орлов, присутствующий на подписании соглашения.

Руководители северных вузов представили на встрече свои проекты, которые могли бы быть интересны для сотрудничества. В частности, проекты "Действуем вместе", направленный на обеспечение социальной безопасности, и "Плавучий университет", ориентированный на изучение Арктики. Оба реализуются при активном участии САФУ.

"Наше учебное заведение тоже активно ведет арктические исследования. Для нас они очень важны, и мы занимаемся ими сразу на нескольких наших факультетах: в области социологии, инжиниринга, здравоохранении", – заявил ректор Исландского университета Йон Атли Бенедиктссон.

Игорь Орлов добавил, что было бы очень здорово, если бы в рамках Арктического форума, который состоится в Архангельске в марте 2019 года, была представлена совместная программа Исландского университета и местных вузов. Кроме того, он пригласил исландских специалистов принять участие в дискуссиях и обсуждении проектов как на площадках архангельских университетов, так и на полях самого форума.