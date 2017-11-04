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Общество

На праздничный концерт в "Лужниках" пришли 130 тысяч человек

Сюжет:
День народного единства-2017 (31)
18:5504.11.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Переполненные "Лужники" стали свидетелями посвященного Дню народного единства митинга-концерта, организованного Общественной палатой РФ. Для гостей праздника выступили группа "Любэ", Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Нюша, Ольга Кормухина, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и другие артисты.

Холод не помеха

Митинг-концерт Мы едины! в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Народное единство и друзья России
В Москве один градус выше ноля, на стадионе температура воздуха по ощущениям немного ниже. Тем не менее, стадион вместимостью в 81 тысячу мест был переполнен уже за полчаса до начала праздничной программы, всем желающим не хватает места. Организаторы и волонтеры раздают флажки: с эмблемой мероприятия, гербом Москвы и российским триколором. Количественных ограничений нет, и люди берут по пять флажков в руки: для себя, друзей и соседа по трибуне.

Концерт еще не начался, но возле сцены уже собралась толпа, танцующая под фоновую музыку. Молодежь танцует группами, хотя еще полчаса назад эти люди даже не были знакомы. Трибуны подхватывают ритм, ведь сидеть на месте слишком холодно.

"Мы ждем Лепса", — объясняет 12-летняя Софья, пришедшая на концерт с мамой.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители перед началом митинг-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители перед началом митинг-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве. 4 ноября 2017

Что нас объединяет

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин вручил госнаграды в честь Дня народного единства
Ведущие Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова открывают мероприятие. Первым гостей и зрителей праздника поздравляет председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Развалился Советский Союз, никаким республикам лучше не стало, потому что народ перестал быть единым", — заявляет он. По его мнению, объединяющим фактором на данном этапе может стать совместное будущее народов России.

А народный артист России Сергей Безруков считает, что все народы России объединяет общая история, память о которой нужно сохранять. Актер цитирует поэта Сергея Есенина, в поэзии которого нашла отражение истинная любовь к родине.

На сцену выходит Киркоров, и зал взрывается аплодисментами. Песня – вот что способно объединить людей по всему миру, заявляет он. Ее понимают вне зависимости от языка исполнения, песня способна проникнуть вглубь сердца каждого человека, поясняет певец. И, действительно, трибуны единодушно поют знакомые песни вместе с артистом.

"Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия, — заявляет певица Ольга Кормухина, трибуны громогласно соглашаются с артисткой.

Общие воспоминания

День народного единства в Омске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Эксперты поспорили, стал ли День народного единства праздником
Концерт подходит к завершению, и многие начинают продвигаться к выходу. Тем не менее, на трибунах еще остались люди, готовые смотреть шоу до победного конца.

"Это восторг! Сидим и практически уже обледенели, и все равно: "Вау!", — рассказывает зрительница Ольга.

Мужчина на последнем ряду угощает всех конфетами, люди с радостью принимают сладкие подарки. Зрители делают групповые фотографии на память, обмениваются телефонами.

К метро протолкнуться очень сложно, ближайшая станция "Спортивная" перекрыта, улицы переполнены. Тем не менее, даже самые маленькие гости мероприятия не показывают усталости. Все смеются и обмениваются впечатлениями. В Лужниках в этот день точно чувствовался дух единства.

По данным МВД, около 130 тысяч человек пришли на концерт, посвященный Дню народного единства, на стадион "Лужники".

Подробнее о праздновании Дня народного единства в России читайте в справке РИА Новости >
Празднование Дня народного единства в России
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДень народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства на Корабельной набережной во Владивостоке. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИсторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
На фото: участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства.Участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства. 4 ноября 2017
© РИА Новости
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Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
На фото: участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ российской столице с 4 по 6 ноября проходит праздничный фестиваль "День народного единства". Работают ярмарки, выставки, проходят выступления фольклорных коллективов со всех уголков России.Артисты выступают на сцене во время митинг-концерта Россия объединяет! в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В российской столице с 4 по 6 ноября проходит праздничный фестиваль "День народного единства". Работают ярмарки, выставки, проходят выступления фольклорных коллективов со всех уголков России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа фото: посетители перед началом митинга-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На фото: посетители перед началом митинга-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге 4 ноября отметили День народного единства и День иконы Казанской божьей матери. Участники празднования прошли крестным ходом от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови, после чего на площади Труда состоялся митинг-концерт.Участники на митинге в честь Дня народного единства в Екатеринбурге. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге 4 ноября отметили День народного единства и День иконы Казанской божьей матери. Участники празднования прошли крестным ходом от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови, после чего на площади Труда состоялся митинг-концерт.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке несколько тысяч человек собрались на Корабельной набережной, чтобы отметить День народного единства.Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства на Корабельной набережной во Владивостоке. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Во Владивостоке несколько тысяч человек собрались на Корабельной набережной, чтобы отметить День народного единства.
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкВ Томске праздничный концерт в честь Дня народного единства прошел на Новособорной площади.Выступление артистов на Ново-Соборной площади Томска во время празднования Дня народного единства. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
В Томске праздничный концерт в честь Дня народного единства прошел на Новособорной площади.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦентральным событием празднования Дня народного единства в Москве стал митинг-концерт "Россия объединяет!" на территории спортивного комплекса "Лужники".Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Центральным событием празднования Дня народного единства в Москве стал митинг-концерт "Россия объединяет!" на территории спортивного комплекса "Лужники".
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкВ Симферополе в рамках празднования Дня народного единства была показана театральная постановка "Вместе мы едины".Участники театральной постановки с выносом 85 гербов субъектов России на праздновании Дня народного единства в Симферополе. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
В Симферополе в рамках празднования Дня народного единства была показана театральная постановка "Вместе мы едины".
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкНа площади имени Ленина прошла концертная программа с участием профессиональных артистов и творческих коллективов Крыма.Жители Симферополя во время празднования Дня народного единства. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
На площади имени Ленина прошла концертная программа с участием профессиональных артистов и творческих коллективов Крыма.
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкНа праздничной площадке в Томске были развернуты десять национальных подворий. По уже сложившейся традиции, народные гуляния завершились большим "Хороводом дружбы".Выступление артистов на Ново-Соборной площади Томска во время празднования Дня народного единства. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
На праздничной площадке в Томске были развернуты десять национальных подворий. По уже сложившейся традиции, народные гуляния завершились большим "Хороводом дружбы".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастниками митинга-концерта "Россия объединяет!" в Лужниках стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов и многие другие.Артисты на митинге-концерте Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участниками митинга-концерта "Россия объединяет!" в Лужниках стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов и многие другие.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа фото: певица Пелагея выступает на митинге-концерте "Россия объединяет!" на Большой спортивной арене "Лужники".Певица Пелагея выступает на митинге-концерте Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На фото: певица Пелагея выступает на митинге-концерте "Россия объединяет!" на Большой спортивной арене "Лужники".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМитинг-концерт на территории олимпийского комплекса "Лужники" посетили около 130 тысяч человек.Зрители на митинг-концерте Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Митинг-концерт на территории олимпийского комплекса "Лужники" посетили около 130 тысяч человек.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ митинге-концерте в Лужниках также приняла участие группа "Любэ". На фото: лидер группы, народный артист России Николай Расторгуев, во время выступления.Лидер группы Любэ, народный артист России Николай Расторгуев на митинге-концерте Россия объединяет! в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В митинге-концерте в Лужниках также приняла участие группа "Любэ". На фото: лидер группы, народный артист России Николай Расторгуев, во время выступления.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкЖителям и гостям Симферополя в рамках празднования Дня народного единства показали театральную постановку с выносом 85 гербов субъектов Российской Федерации.Участники театральной постановки с выносом 85 гербов субъектов России на праздновании Дня народного единства в Симферополе. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Жителям и гостям Симферополя в рамках празднования Дня народного единства показали театральную постановку с выносом 85 гербов субъектов Российской Федерации.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Новосибирске основные мероприятия празднования Дня народного единства прошли на главной площади города. Финальным аккордом масштабной концертной программы стал массовый флешмоб #МЫЕДИНЫ.Артисты выступают на праздновании Дня народного единства на площади имени Ленина в Новосибирске. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Новосибирске основные мероприятия празднования Дня народного единства прошли на главной площади города. Финальным аккордом масштабной концертной программы стал массовый флешмоб #МЫЕДИНЫ.
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