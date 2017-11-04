На праздничный концерт в "Лужниках" пришли 130 тысяч человек

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Переполненные "Лужники" стали свидетелями посвященного Дню народного единства митинга-концерта, организованного Общественной палатой РФ. Для гостей праздника выступили группа "Любэ", Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Нюша, Ольга Кормухина, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и другие артисты.

Холод не помеха

В Москве один градус выше ноля, на стадионе температура воздуха по ощущениям немного ниже. Тем не менее, стадион вместимостью в 81 тысячу мест был переполнен уже за полчаса до начала праздничной программы, всем желающим не хватает места. Организаторы и волонтеры раздают флажки: с эмблемой мероприятия, гербом Москвы и российским триколором. Количественных ограничений нет, и люди берут по пять флажков в руки: для себя, друзей и соседа по трибуне.

Концерт еще не начался, но возле сцены уже собралась толпа, танцующая под фоновую музыку. Молодежь танцует группами, хотя еще полчаса назад эти люди даже не были знакомы. Трибуны подхватывают ритм, ведь сидеть на месте слишком холодно.

"Мы ждем Лепса", — объясняет 12-летняя Софья, пришедшая на концерт с мамой.

Что нас объединяет

Ведущие Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова открывают мероприятие. Первым гостей и зрителей праздника поздравляет председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Развалился Советский Союз, никаким республикам лучше не стало, потому что народ перестал быть единым", — заявляет он. По его мнению, объединяющим фактором на данном этапе может стать совместное будущее народов России.

А народный артист России Сергей Безруков считает, что все народы России объединяет общая история, память о которой нужно сохранять. Актер цитирует поэта Сергея Есенина, в поэзии которого нашла отражение истинная любовь к родине.

На сцену выходит Киркоров, и зал взрывается аплодисментами. Песня – вот что способно объединить людей по всему миру, заявляет он. Ее понимают вне зависимости от языка исполнения, песня способна проникнуть вглубь сердца каждого человека, поясняет певец. И, действительно, трибуны единодушно поют знакомые песни вместе с артистом.

"Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия, — заявляет певица Ольга Кормухина, трибуны громогласно соглашаются с артисткой.

Общие воспоминания

Концерт подходит к завершению, и многие начинают продвигаться к выходу. Тем не менее, на трибунах еще остались люди, готовые смотреть шоу до победного конца.

"Это восторг! Сидим и практически уже обледенели, и все равно: "Вау!", — рассказывает зрительница Ольга.

Мужчина на последнем ряду угощает всех конфетами, люди с радостью принимают сладкие подарки. Зрители делают групповые фотографии на память, обмениваются телефонами.

К метро протолкнуться очень сложно, ближайшая станция "Спортивная" перекрыта, улицы переполнены. Тем не менее, даже самые маленькие гости мероприятия не показывают усталости. Все смеются и обмениваются впечатлениями. В Лужниках в этот день точно чувствовался дух единства.

По данным МВД, около 130 тысяч человек пришли на концерт, посвященный Дню народного единства, на стадион "Лужники".

Подробнее о праздновании Дня народного единства в России читайте в справке РИА Новости >