На праздничный концерт в "Лужниках" пришли 130 тысяч человек

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Переполненные "Лужники" стали свидетелями посвященного Дню народного единства митинга-концерта, организованного Общественной палатой РФ. Для гостей праздника выступили группа "Любэ", Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Нюша, Ольга Кормухина, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и другие артисты.
Холод не помеха
В Москве один градус выше ноля, на стадионе температура воздуха по ощущениям немного ниже. Тем не менее, стадион вместимостью в 81 тысячу мест был переполнен уже за полчаса до начала праздничной программы, всем желающим не хватает места. Организаторы и волонтеры раздают флажки: с эмблемой мероприятия, гербом Москвы и российским триколором. Количественных ограничений нет, и люди берут по пять флажков в руки: для себя, друзей и соседа по трибуне.
Концерт еще не начался, но возле сцены уже собралась толпа, танцующая под фоновую музыку. Молодежь танцует группами, хотя еще полчаса назад эти люди даже не были знакомы. Трибуны подхватывают ритм, ведь сидеть на месте слишком холодно.
"Мы ждем Лепса", — объясняет 12-летняя Софья, пришедшая на концерт с мамой.
Посетители перед началом митинг-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве. 4 ноября 2017
Что нас объединяет
Ведущие Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова открывают мероприятие. Первым гостей и зрителей праздника поздравляет председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
"Развалился Советский Союз, никаким республикам лучше не стало, потому что народ перестал быть единым", — заявляет он. По его мнению, объединяющим фактором на данном этапе может стать совместное будущее народов России.
А народный артист России Сергей Безруков считает, что все народы России объединяет общая история, память о которой нужно сохранять. Актер цитирует поэта Сергея Есенина, в поэзии которого нашла отражение истинная любовь к родине.
На сцену выходит Киркоров, и зал взрывается аплодисментами. Песня – вот что способно объединить людей по всему миру, заявляет он. Ее понимают вне зависимости от языка исполнения, песня способна проникнуть вглубь сердца каждого человека, поясняет певец. И, действительно, трибуны единодушно поют знакомые песни вместе с артистом.
"Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия, — заявляет певица Ольга Кормухина, трибуны громогласно соглашаются с артисткой.
Общие воспоминания
Концерт подходит к завершению, и многие начинают продвигаться к выходу. Тем не менее, на трибунах еще остались люди, готовые смотреть шоу до победного конца.
"Это восторг! Сидим и практически уже обледенели, и все равно: "Вау!", — рассказывает зрительница Ольга.
Мужчина на последнем ряду угощает всех конфетами, люди с радостью принимают сладкие подарки. Зрители делают групповые фотографии на память, обмениваются телефонами.
К метро протолкнуться очень сложно, ближайшая станция "Спортивная" перекрыта, улицы переполнены. Тем не менее, даже самые маленькие гости мероприятия не показывают усталости. Все смеются и обмениваются впечатлениями. В Лужниках в этот день точно чувствовался дух единства.
По данным МВД, около 130 тысяч человек пришли на концерт, посвященный Дню народного единства, на стадион "Лужники".
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
На фото: участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства.
В российской столице с 4 по 6 ноября проходит праздничный фестиваль "День народного единства". Работают ярмарки, выставки, проходят выступления фольклорных коллективов со всех уголков России.
На фото: посетители перед началом митинга-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
В Екатеринбурге 4 ноября отметили День народного единства и День иконы Казанской божьей матери. Участники празднования прошли крестным ходом от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови, после чего на площади Труда состоялся митинг-концерт.
Во Владивостоке несколько тысяч человек собрались на Корабельной набережной, чтобы отметить День народного единства.
В Томске праздничный концерт в честь Дня народного единства прошел на Новособорной площади.
Центральным событием празднования Дня народного единства в Москве стал митинг-концерт "Россия объединяет!" на территории спортивного комплекса "Лужники".
В Симферополе в рамках празднования Дня народного единства была показана театральная постановка "Вместе мы едины".
На площади имени Ленина прошла концертная программа с участием профессиональных артистов и творческих коллективов Крыма.
На праздничной площадке в Томске были развернуты десять национальных подворий. По уже сложившейся традиции, народные гуляния завершились большим "Хороводом дружбы".
Участниками митинга-концерта "Россия объединяет!" в Лужниках стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов и многие другие.
На фото: певица Пелагея выступает на митинге-концерте "Россия объединяет!" на Большой спортивной арене "Лужники".
Митинг-концерт на территории олимпийского комплекса "Лужники" посетили около 130 тысяч человек.
В митинге-концерте в Лужниках также приняла участие группа "Любэ". На фото: лидер группы, народный артист России Николай Расторгуев, во время выступления.
Жителям и гостям Симферополя в рамках празднования Дня народного единства показали театральную постановку с выносом 85 гербов субъектов Российской Федерации.
В Новосибирске основные мероприятия празднования Дня народного единства прошли на главной площади города. Финальным аккордом масштабной концертной программы стал массовый флешмоб #МЫЕДИНЫ.