Более 1,5 миллиона россиян участвовали в праздновании Дня единства

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Более 1,5 миллиона россиян приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства, сообщила в субботу вечером официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Порядка 1,5 миллионов человек приняли участие в торжествах, посвящённых Дню народного единства. Только в Москве на праздничный концерт "Россия объединяет" собралось 130 тысяч жителей и гостей столицы", — сказала она.

По словам Волк, общественный порядок обеспечивают сотрудники МВД и Росгвардии, а также работники частных охранных организаций, члены добровольных народных дружин и представители казачества.

Нарушений порядка допущено не было.

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