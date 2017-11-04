Путину показали тяжелый мотоцикл "Иж"

Президент РФ Владимир Путин во время посещения мультимедийной выставки-форума Россия, устремленная в будущее в Центральном выставочном зале Манеж. 4 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время посещения мультимедийной выставки-форума Россия, устремленная в будущее в Центральном выставочном зале Манеж. 4 ноября 2017

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину на выставке в Манеже продемонстрировали тяжелый мотоцикл "Иж".

Машина разработана для проекта "Кортеж" и способна разгоняться до 250 километров в час. У нее бензиновый и оппозитный двигатель мощностью почти 150 лошадиных сил.

Президент осмотрел экспозицию в сопровождении патриарха Кирилла, главы Совета Муфтиев России, председателя духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина, Пандито Хамболамы, главы Буддийской традиционной сангхи России Дамбы Аюшеева, епископа Егорьевского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона и мэра Москвы Сергея Собянина.

Вместе с ними выставку также осмотрели герои труда. Представила экспозицию куратор выставки, генеральный продюсер кинокомпании "Мастерская" Саида Медведева.