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Общество

В Нижнем Новгороде открыли мультимедийный парк "Россия – моя история"

Сюжет:
День народного единства-2017 (29)
17:3104.11.2017
(обновлено: 17:37 04.11.2017)
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© Фото : пресс-служба Правительства Нижегородской областиТоржественное открытие исторического мультимедийного парка Россия – моя история в Нижнем Новгороде. 4 ноября 2017Торжественное открытие исторического мультимедийного парка Россия – моя история в Нижнем Новгороде. 4 ноября 2017
© Фото : пресс-служба Правительства Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя – РИА Новости. Мультимедийный исторический парк "Россия – моя история" открыли в День народного единства в Нижнем Новгороде.

День народного единства в Омске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Эксперты поспорили, стал ли День народного единства праздником
Проект по созданию исторических парков в регионах страны реализуется при поддержке Патриаршего совета по культуре и администрации президента РФ. Ранее аналогичные парки были открыты в Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Уфе, Тюмени и других городах. В общей сложности подобные выставки-парки откроются в 25 регионах России.

Мультимедийный парк разместился в Главном ярмарочном доме выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка", где были проведены масштабные ремонтные и реставрационные работы. Также был восстановлен исторический фасад Главного ярмарочного дома в изначальной колеровке XIX века. Кроме того, территория перед Ярмарочным домом расчищена от временных павильонов.

Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Для москвичей в День народного единства проведут бесплатные экскурсии
"Праздник (День народного ополчения) относительно недавно был учрежден в нашей стране и только становится близким и родным для наших сограждан… Я всегда относился к нему с трепетом, но по-настоящему осознал, что реально он знаменует собой, только здесь, на Нижегородской земле… Для того, чтобы осознать значение народного ополчения, конечно, нужно понимать историю в комплексе, и именно этому и служит этот замечательный проект, который мы сегодня открываем — проект исторического парка "Россия — моя история", — сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии открытия.

По его мнению, в Нижнем Новгороде этот проект приобрел особое звучание: и из-за места размещения – в прекрасном историческом здании Ярмарочного дома, и из-за уникального регионального контента.

© Фото : пресс-служба Правительства Нижегородской областиТоржественное открытие исторического мультимедийного парка "Россия – моя история" в Нижнем Новгороде. 4 ноября 2017
© Фото : пресс-служба Правительства Нижегородской области
Торжественное открытие исторического мультимедийного парка "Россия – моя история" в Нижнем Новгороде. 4 ноября 2017

"Конечно же, мы в рамках этого парка особое внимание уделяем Смутному времени и его завершению, народному ополчению и вообще региональному контенту. Для нас это чрезвычайно важно, и важно, чтобы не только нижегородцы, которые, наверное, лучше чем кто-либо понимают значение этого дня, но и гости нашего города, прогуливаясь по залам парка, проникали в детали и контекст, связанный с тем, что происходило 400 лет назад, и поняли настоящее значение этого дня (Дня народного единства)", — отметил он.

Затем глава региона на специальном оборудовании ввел пароль "Купно заедино" – легендарное обращение Кузьмы Минина к нижегородцам в ноябре 1612 года, и вспыхнувшее на табло слово "Пуск" символизировало открытие исторического парка для посетителей.

О парке

Вид на Кремль из парка Зарядье. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В "Зарядье" в День народного единства покажут историческую реконструкцию
Парк состоит из четырех основных экспозиций "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия – моя история", которая охватывает период от Великой Отечественной войны до наших дней. Всего в работе парка задействовано 300 единиц проекционной техники, более 200 сенсорных киосков, большое количество мультимедийных книг и интерактивных инсталляций, которые позволяют в увлекательной игровой форме постигать историю страны.

По словам руководителя проекта по созданию регионального зала в рамках парка, заведующего отделом истории Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрия Филиппова, в зале представлены экспонаты, начиная с эпохи динозавров.

"Например, здесь выставлен скелет листрозавра — динозавра размером с небольшую собаку, который обитал на территории нашей области миллионы лет назад. Эпоха раннего Средневековья отражена женскими украшениями финно-угорских народов, которые жили здесь до прихода славян. Также в зале выставлены предметы быта с момента основания Нижнего Новгорода, оружие времен Народного ополчения 1612 года, слепок руки императора Николая Первого, неразорвавшаяся бомба весом 500 кг, сброшенная на город Горький в 1941 году", — пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин вручил госнаграды в честь Дня народного единства
По данным министерства культуры Нижегородской области, в подготовке материалов использовано свыше 2 тысяч архивных справок, 11 часов документальной хроники.

Планируется, что исторический парк "Россия – моя история" в Нижнем Новгороде будут ежегодно посещать около 300 тысяч человек — большую часть посетителей выставки составят школьники и студенты. Экспозиция будет работать на постоянной основе.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздничная дата появилась в РФ в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

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Празднование Дня народного единства в России
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДень народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства на Корабельной набережной во Владивостоке. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: празднование Дня народного единства во Владивостоке.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИсторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
На фото: участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства.Участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства. 4 ноября 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
На фото: участники митинга в центре Грозного, посвященного Дню народного единства.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ российской столице с 4 по 6 ноября проходит праздничный фестиваль "День народного единства". Работают ярмарки, выставки, проходят выступления фольклорных коллективов со всех уголков России.Артисты выступают на сцене во время митинг-концерта Россия объединяет! в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В российской столице с 4 по 6 ноября проходит праздничный фестиваль "День народного единства". Работают ярмарки, выставки, проходят выступления фольклорных коллективов со всех уголков России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа фото: посетители перед началом митинга-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На фото: посетители перед началом митинга-концерта "Россия объединяет!" на большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге 4 ноября отметили День народного единства и День иконы Казанской божьей матери. Участники празднования прошли крестным ходом от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови, после чего на площади Труда состоялся митинг-концерт.Участники на митинге в честь Дня народного единства в Екатеринбурге. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге 4 ноября отметили День народного единства и День иконы Казанской божьей матери. Участники празднования прошли крестным ходом от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови, после чего на площади Труда состоялся митинг-концерт.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке несколько тысяч человек собрались на Корабельной набережной, чтобы отметить День народного единства.Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства на Корабельной набережной во Владивостоке. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Во Владивостоке несколько тысяч человек собрались на Корабельной набережной, чтобы отметить День народного единства.
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкВ Томске праздничный концерт в честь Дня народного единства прошел на Новособорной площади.Выступление артистов на Ново-Соборной площади Томска во время празднования Дня народного единства. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
В Томске праздничный концерт в честь Дня народного единства прошел на Новособорной площади.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦентральным событием празднования Дня народного единства в Москве стал митинг-концерт "Россия объединяет!" на территории спортивного комплекса "Лужники".Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Центральным событием празднования Дня народного единства в Москве стал митинг-концерт "Россия объединяет!" на территории спортивного комплекса "Лужники".
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкВ Симферополе в рамках празднования Дня народного единства была показана театральная постановка "Вместе мы едины".Участники театральной постановки с выносом 85 гербов субъектов России на праздновании Дня народного единства в Симферополе. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
В Симферополе в рамках празднования Дня народного единства была показана театральная постановка "Вместе мы едины".
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкНа площади имени Ленина прошла концертная программа с участием профессиональных артистов и творческих коллективов Крыма.Жители Симферополя во время празднования Дня народного единства. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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На площади имени Ленина прошла концертная программа с участием профессиональных артистов и творческих коллективов Крыма.
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкНа праздничной площадке в Томске были развернуты десять национальных подворий. По уже сложившейся традиции, народные гуляния завершились большим "Хороводом дружбы".Выступление артистов на Ново-Соборной площади Томска во время празднования Дня народного единства. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
На праздничной площадке в Томске были развернуты десять национальных подворий. По уже сложившейся традиции, народные гуляния завершились большим "Хороводом дружбы".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастниками митинга-концерта "Россия объединяет!" в Лужниках стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов и многие другие.Артисты на митинге-концерте Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участниками митинга-концерта "Россия объединяет!" в Лужниках стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов и многие другие.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа фото: певица Пелагея выступает на митинге-концерте "Россия объединяет!" на Большой спортивной арене "Лужники".Певица Пелагея выступает на митинге-концерте Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На фото: певица Пелагея выступает на митинге-концерте "Россия объединяет!" на Большой спортивной арене "Лужники".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМитинг-концерт на территории олимпийского комплекса "Лужники" посетили около 130 тысяч человек.Зрители на митинг-концерте Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Митинг-концерт на территории олимпийского комплекса "Лужники" посетили около 130 тысяч человек.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ митинге-концерте в Лужниках также приняла участие группа "Любэ". На фото: лидер группы, народный артист России Николай Расторгуев, во время выступления.Лидер группы Любэ, народный артист России Николай Расторгуев на митинге-концерте Россия объединяет! в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В митинге-концерте в Лужниках также приняла участие группа "Любэ". На фото: лидер группы, народный артист России Николай Расторгуев, во время выступления.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкЖителям и гостям Симферополя в рамках празднования Дня народного единства показали театральную постановку с выносом 85 гербов субъектов Российской Федерации.Участники театральной постановки с выносом 85 гербов субъектов России на праздновании Дня народного единства в Симферополе. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Жителям и гостям Симферополя в рамках празднования Дня народного единства показали театральную постановку с выносом 85 гербов субъектов Российской Федерации.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Новосибирске основные мероприятия празднования Дня народного единства прошли на главной площади города. Финальным аккордом масштабной концертной программы стал массовый флешмоб #МЫЕДИНЫ.Артисты выступают на праздновании Дня народного единства на площади имени Ленина в Новосибирске. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Новосибирске основные мероприятия празднования Дня народного единства прошли на главной площади города. Финальным аккордом масштабной концертной программы стал массовый флешмоб #МЫЕДИНЫ.
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