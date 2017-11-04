В Нижнем Новгороде открыли мультимедийный парк "Россия – моя история"

Торжественное открытие исторического мультимедийного парка Россия – моя история в Нижнем Новгороде. 4 ноября 2017

Торжественное открытие исторического мультимедийного парка Россия – моя история в Нижнем Новгороде. 4 ноября 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя – РИА Новости. Мультимедийный исторический парк "Россия – моя история" открыли в День народного единства в Нижнем Новгороде.

Проект по созданию исторических парков в регионах страны реализуется при поддержке Патриаршего совета по культуре и администрации президента РФ. Ранее аналогичные парки были открыты в Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Уфе, Тюмени и других городах. В общей сложности подобные выставки-парки откроются в 25 регионах России.

Мультимедийный парк разместился в Главном ярмарочном доме выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка", где были проведены масштабные ремонтные и реставрационные работы. Также был восстановлен исторический фасад Главного ярмарочного дома в изначальной колеровке XIX века. Кроме того, территория перед Ярмарочным домом расчищена от временных павильонов.

"Праздник (День народного ополчения) относительно недавно был учрежден в нашей стране и только становится близким и родным для наших сограждан… Я всегда относился к нему с трепетом, но по-настоящему осознал, что реально он знаменует собой, только здесь, на Нижегородской земле… Для того, чтобы осознать значение народного ополчения, конечно, нужно понимать историю в комплексе, и именно этому и служит этот замечательный проект, который мы сегодня открываем — проект исторического парка "Россия — моя история", — сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии открытия.

По его мнению, в Нижнем Новгороде этот проект приобрел особое звучание: и из-за места размещения – в прекрасном историческом здании Ярмарочного дома, и из-за уникального регионального контента.

© Фото : пресс-служба Правительства Нижегородской области Торжественное открытие исторического мультимедийного парка "Россия – моя история" в Нижнем Новгороде. 4 ноября 2017 © Фото : пресс-служба Правительства Нижегородской области Торжественное открытие исторического мультимедийного парка "Россия – моя история" в Нижнем Новгороде. 4 ноября 2017

"Конечно же, мы в рамках этого парка особое внимание уделяем Смутному времени и его завершению, народному ополчению и вообще региональному контенту. Для нас это чрезвычайно важно, и важно, чтобы не только нижегородцы, которые, наверное, лучше чем кто-либо понимают значение этого дня, но и гости нашего города, прогуливаясь по залам парка, проникали в детали и контекст, связанный с тем, что происходило 400 лет назад, и поняли настоящее значение этого дня (Дня народного единства)", — отметил он.

Затем глава региона на специальном оборудовании ввел пароль "Купно заедино" – легендарное обращение Кузьмы Минина к нижегородцам в ноябре 1612 года, и вспыхнувшее на табло слово "Пуск" символизировало открытие исторического парка для посетителей.

О парке

Парк состоит из четырех основных экспозиций "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия – моя история", которая охватывает период от Великой Отечественной войны до наших дней. Всего в работе парка задействовано 300 единиц проекционной техники, более 200 сенсорных киосков, большое количество мультимедийных книг и интерактивных инсталляций, которые позволяют в увлекательной игровой форме постигать историю страны.

По словам руководителя проекта по созданию регионального зала в рамках парка, заведующего отделом истории Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрия Филиппова, в зале представлены экспонаты, начиная с эпохи динозавров.

"Например, здесь выставлен скелет листрозавра — динозавра размером с небольшую собаку, который обитал на территории нашей области миллионы лет назад. Эпоха раннего Средневековья отражена женскими украшениями финно-угорских народов, которые жили здесь до прихода славян. Также в зале выставлены предметы быта с момента основания Нижнего Новгорода, оружие времен Народного ополчения 1612 года, слепок руки императора Николая Первого, неразорвавшаяся бомба весом 500 кг, сброшенная на город Горький в 1941 году", — пояснил он.

По данным министерства культуры Нижегородской области, в подготовке материалов использовано свыше 2 тысяч архивных справок, 11 часов документальной хроники.

Планируется, что исторический парк "Россия – моя история" в Нижнем Новгороде будут ежегодно посещать около 300 тысяч человек — большую часть посетителей выставки составят школьники и студенты. Экспозиция будет работать на постоянной основе.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздничная дата появилась в РФ в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

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