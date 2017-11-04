Около 130 тысяч человек пришли на праздничный концерт в "Лужниках"

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Около 130 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, на стадионе "Лужники" в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

На митинге-концерте "Россия объединяет" приняли участие общественные деятели, представители гражданского общества. На сцене выступили популярные российские артисты: Филипп Киркоров, Полина Гагарина, группа "Любэ", Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе и другие звезды российской эстрады.

Охрану общественного порядка и безопасность обеспечивали полиция и Росгвардия.

Подробнее о праздновании Дня народного единства в России читайте в справке РИА Новости >>