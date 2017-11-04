В Крыму планируют создать винный туристический маршрут

ЯЛТА, 4 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Винный туристический маршрут планируют запустить в Крыму для развития туризма в межсезонье, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В Крыму в субботу впервые стартовал фестиваль молодого вина и гастрономии "#Ноябрьфест". Презентации винодельческих предприятий проходят в субботу в санаторно-курортном комплексе "Мрия" в Ялте и 5 ноября – в курортном комплексе "Аквамарин" в Севастополе. Кроме того, в эти дни 13 винодельческих предприятий открывают свои двери для экскурсий и дегустаций.

"По итогам сегодняшнего дня мы примем решение о создании так называемой винной дороги по аналогии с европейскими, для того чтобы была возможность у винных хозяйств, гостиничного комплекса и гастрономической части бизнеса в Крыму работать в межсезонье", — сказал журналистам Волченко.

Министр подчеркнул, что у Крыма есть все возможности для создания подобного туристического продукта, в дальнейших планах — объединить усилия крымских виноделов.

"Мы создадим туристический продукт для одного, двух, трех дней, недели и будем его промоутировать, а туроператоры, турагенты уже выразили серьезную заинтересованность. Это общемировая практика, и я надеюсь, что она хорошо пойдет в Крыму, потому что тренд "крымское вино" реально существует и известен", — отметил крымский министр.

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