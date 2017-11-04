РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт и общие вагоны до 16 ноября‍

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования возобновятся не позднее 16 ноября, говорится в совместном сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса и РЖД, размещенном в телеграм-канале ФАС.

Накануне в РЖД сообщили, что с 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. Это решение распространяется на поезда Федеральной пассажирской компании (ФПК), отправляющиеся с 1 января 2018 года. В компании этот шаг объяснили тем, что в ФАС пока не приняли решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. Отмечалось, что в продаже останутся все остальные категории билетов, в том числе на скоростные поезда и "Сапсаны".

В РЖД пообещали возобновить продажи билетов сразу после того, как ФАС определится с тарифами. При этом, если тарифы будут отличаться от действующих сейчас, пассажирам возместят разницу в стоимости или предложат вернуть билеты без штрафа. Механизм компенсации и возврата определят позднее.

"Продажи билетов на 2018 год в плацкартные и общие вагоны возобновятся не позднее 16 ноября. Минтранс России совместно с ФАС выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 год", — говорится в заявлении ведомств.

Как отмечается, ФАС по согласованию с правительством примет необходимые решения, чтобы продажи начались в сроки, установленные законодательством.

Продажа билетов на железнодорожный транспорт должна начинаться не позднее 45 дней до отправления. Таким образом, продажа билетов на 1 января 2018 гола должна открыться не позднее 16 ноября.

Ранее на этой неделе замглавы ФАС Александр Редько сообщал, что ФАС предложила на 10% снизить в следующем году тариф на плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. Минтранс и Минэкономразвития при этом выступили против инициативы.