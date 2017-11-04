МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.
"Поздравляю всех вас и всех граждан Российской Федерации с праздником — с Днем народного единства", — сказал Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он поблагодарил всех награжденных за особое отношение к России, за любовь к русскому языку, истории и культуре.
Ранее в этот день глава государства принял участие в церемонии возложения венка к памятнику Минину и Пожарскому, а также посетил выставку.
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