Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. 4 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. 4 ноября 2017

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

"Поздравляю всех вас и всех граждан Российской Федерации с праздником — с Днем народного единства", — сказал Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Он поблагодарил всех награжденных за особое отношение к России, за любовь к русскому языку, истории и культуре.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздничная дата появилась в РФ в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Ранее в этот день глава государства принял участие в церемонии возложения венка к памятнику Минину и Пожарскому, а также посетил выставку.

Подробнее о праздновании Дня народного единства в России читайте в справке РИА Новости >>