На юго-востоке Москвы завершилось шествие "Русский марш"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Шествие "Русский марш" завершилось на юго-востоке Москвы, в нем приняли участие порядка 200 человек, сообщает столичный главк МВД.

"На юго-востоке Москвы завершилось согласованное властями столицы шествие, приуроченное к празднованию Дня народного единства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 200 человек. Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечили охрану общественного порядка.

Ранее мэрия Москвы согласовала проведение 4 ноября "Русского марша" и сопутствующих митингов на двух площадках: около станции метро "Октябрьское поле" и на улице Перерва. Организатор "Русского марша" Иван Белецкий сообщил РИА Новости, что заявку подал оргкомитет Партии националистов, заявленное число участников акции — до 10 тысяч человек.