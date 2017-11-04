Путину рассказали о запуске беспилотников на трассе Москва-Петербург

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. По трассе Москва-Петербург к 2025 году можно будет перемещаться с помощью беспилотных транспортных средств, об этом разработчики проекта развития беспилотного движения в России рассказали президенту страны Владимиру Путину на выставке "Россия, устремленная в будущее".
Проект будет реализовываться с помощью навигационной системы GPS/ГЛОНАСС и специальных систем контроля движения.
К 2025 в рамках "Национальной технологической инициативы" должна начаться коммерческая эксплуатация беспилотных транспортных средств, сообщили главе государства. После оснащения всей трассы Москва-Петербург (М11) необходимыми техническими средствами беспилотная полоса будет действовать на протяжении всей дороги.
В павильоне "Продукты питания" президенту показали сельскохозяйственные технологии будущего, в том числе дистанционную систему управления сельским хозяйством, позволяющую выращивать продукцию с заданными характеристиками.
На стенде "Энергетика" о своих разработках президенту рассказали ведущие российские компании топливно-энергетического комплекса, в частности, "Роснефть", "Росатом" и "Газпром". Путину представили новейшую отечественную буровую платформу, которая будет производиться на судостроительном комплексе "Звезда", макет Балтийского СПГ, где будет установлено исключительно отечественное оборудование, а также макет энергоблока N4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах (БН 800) — один из ключевых инновационных проектов "Росатома".