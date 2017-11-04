Россияне на генетическом уровне не приемлют давление извне, заявил Путин

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Забота о своей стране и неприятие любого внешнего давления является основой российской государственности и генетическим кодом народа, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня народного единства.

В своем поздравлении Путин обратился к истории этого праздника. "Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны", — сказал он.

Глава государства отметил, что "преданность отечеству объединяла тогда людей разных сословий, национальностей, вероисповеданий".

"Единство и патриотизм были для народа самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных задач развития. Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код", — подчеркнул президент.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

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