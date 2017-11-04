Путин отметил важность сохранения самобытности российских народов

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. 4 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. 4 ноября 2017

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Сохранение разнообразия народов, их этнической, культурной самобытности имеет для России ключевое значение, заявил президент России Владимир Путин.

"Каждый народ приносит миру свой урок, своё уникальное достояние. В России таким бесценным наследием является многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей. Другой такой большой многоликой страны, как наша, просто нет", — сказал Путин, выступая на церемонии награждения госнаградами и премией президента России по случаю празднования Дня народного единства.

"И сохранение разнообразия народов России, их этнической, культурной самобытности имеет для нас ключевое значение, так же как и традиции взаимного доверия, согласия, родства. Именно эти устои наполняют единство российской нации особой внутренней силой", — добавил президент.

Подробнее о праздновании Дня народного единства в России читайте в справке РИА Новости >>