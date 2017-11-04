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Общество

На выставке в Манеже Путин поучаствовал в создании человека будущего

Сюжет:
День народного единства-2017 (24)
14:4804.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения мультимедийной выставки-форума Россия, устремленная в будущее. 4 ноября 2017Президент РФ Владимир Путин во время посещения мультимедийной выставки-форума Россия, устремленная в будущее. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке в Манеже, где посетители одной из экспозиций создают образ человека будущего, выбрал любовь, доброту и милосердие среди главных личностных качеств.

Президент РФ Владимир Путин посетил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 21 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин рассказал, какие люди станут успешными в будущем
Глава государства побывал на выставке в Манеже "Россия, устремленная в будущее", где в одном из залов посетители экспозиции создают образ человека будущего. Гостям выставки предлагается на интерактивном мониторе выбрать три, на их взгляд, главных качества. Среди вариантов, например, — вера, семья, кротость, мужество, высокий профессионализм. Компьютер обрабатывает "итоги голосования", чтобы представить портрет россиянина в будущем. Выслушав пояснения организаторов экспозиции, Путин сделал выбор, отметил на экране любовь, доброту и милосердие.

Президент осмотрел экспозицию в сопровождении патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, муфтия, председателя Совета Муфтиев России, председателя духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина, верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина, Пандито Хамболамы, главы Буддийской традиционной сангхи России Дамбы Аюшеева, епископа Егорьевского, викария патриарха Московского и Всея Руси, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона, мэра Москвы Сергея Собянина. Вместе с ними выставку также осмотрели герои труда. Представила экспозицию куратор выставки, генеральный продюсер кинокомпании "Мастерская" Саида Медведева.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин: задача нового поколения - сделать принципиально новый шаг вперед
Начиная осмотр, Путин зашел в зал, рассказывающий о вызовах современности и прогнозах на ближайшие десятилетия, которые, по мнению специалистов, далеко не радужные для многих стран. Впрочем, не для России, которая к 2050 году, по представленным данным, займет шестое место в мире по объемам экономики.

Путин ознакомился и с отечественными проектами в области экологии, направленными на поддержание баланса человека и природы. Глава государства посмотрел в микроскоп на процесс разложения мусора. Организаторы уверенны, что столь наглядный пример побудит россиян сортировать отходы.

Заглянул глава государства и к юным изобретателям. 14-летний Дима Никишев из подмосковного Коралева продемонстрировал президенту, как созданная им "умная перчатка" позволяет управлять практически любым объектом — автомобилем, кораблем, самолетом. Путин спросил у школьника, сколько времени потратил он на эту разработку. Услышав ответ "полторы недели", президент рассмеялся и обнял юного техника.

Владимир Путин во время посещения выставки Всероссийского форума профессиональной навигации ПроеКТОриЯ в комплексе Арена 2000 в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин рассказал, что нужно изучать для полета на Марс
Президент побывал также в зале, в котором представлены урбанистические проекты будущего. Собянин рассказал Путину о планах развития транспортной инфраструктуры, а также о работах по созданию крупнейшего детского парка "Остров мечты", который должен появиться в 2018 году в районе Нагатинской поймы.

Президент осмотрел и другие павильоны, в частности, "Промышленность", "Информационные технологии", "Космос" и "Здоровье".

Корпорация "Ростех" показала российскому лидеру тяжелый мотоцикл "Иж", разработанный для проекта "Кортеж". Как сообщил директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко, первая партия мотоциклов выйдет уже в первой половине 2018 года. Технику, по словам Боровко, разрабатывает концерн "Калашников". Мотоцикл может разгоняться до 250 километров в час, у него бензиновый и оппозитный двигатель, мощность которого 110 киловатт.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Cttepan Kyi
Росиия к 2050 году займёт шестое место в мире по объемам экономики. ВЕЛИКОЛЕПНО!!!! А какое место Россия займёт к 2050 году по ИМУЩЕСТВЕННОМУ неравенству среди россиян????? Что-то об этом уважаемые присутствующие политики и лидеры конфесий не обмолвились.......
15:06
04.11.2017
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Алексей Яковлев
Настоящий человек! Лучший лидер в истории России!
15:02
04.11.2017
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