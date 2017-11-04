Винный эксперт рассказал о перспективах фестиваля #Ноябрьфест

ЯЛТА, 3 ноя — РИА Новости Крым. Фестиваль молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест является перспективной площадкой для привлечения туристов в Крым в период межсезонья, которая также придаст импульс развитию винодельческих предприятий региона. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор научно-методического центра виноградарства и виноделия "Лаборатория вина" Дмитрий Ковалев.

"Это открытая площадка, которая будет развиваться и расти. Замечательная идея — сделать такой фестиваль в низкий сезон, чтобы привлечь сюда людей и организовать туры по винодельням. Это очень правильно, потому что винный туризм — это перспективная вещь во всем мире", — отметил Ковалев.

Эксперт подчеркнул, что идея организации фестиваля родилась в августе этого года и была реализована в рекордно короткие сроки на довольно высоком уровне.

"Главная цель министерства курортов и туризма РК — создать "винную дорогу Крыма". Мы готовы участвовать в этом процессе и помогать продвижению данного фестиваля", — заверил он.

По мнению эксперта, Крым является лучшим винодельческим регионом Восточной Европы в целом.

"Здесь огромное разнообразие почв и климатов — того, что мы называем теруаром. Здесь есть очень холодный Белогорск, где всю зиму лежит снег, и есть Южный берег, где +15 в январе. Эта разница помогает создавать разные по типу вина: игристые, сладкие, крепкие. И все это основано на богатых традициях. Начиная с Воронцова и Голицына, мы имеем опыт в сотни лет в составе России плюс опыт древнего виноделия. Ведь Херсонес даже продавал вино в Грецию — на историческую родину вина! Такого в мире нигде нет", — пояснил Ковалев.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 4 ноября в Ялте открылся первый фестиваль молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест, организатором которого выступило Министерство курортов и туризма Республики Крым.

Мероприятие проходит в санаторно-курортном комплексе "Mriya Resort & Spa". По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, на фестиваль зарегистрировались более 4,5 тысячи гостей.

Фестиваль продлится до 6 ноября. Свою продукцию на мероприятии представляют 15 винодельческих предприятий Крыма. Во второй день, 5 ноября, выставочные и деловые мероприятия пройдут в Севастополе.

На протяжении трех дней фестиваля можно будет посетить винные хозяйства, которые организуют бесплатные экскурсионные программы и дегустации.

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