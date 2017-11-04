Винный эксперт рассказал о перспективах фестиваля #Ноябрьфест

ЯЛТА, 3 ноя — РИА Новости Крым. Фестиваль молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест является перспективной площадкой для привлечения туристов в Крым в период межсезонья, которая также придаст импульс развитию винодельческих предприятий региона. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор научно-методического центра виноградарства и виноделия "Лаборатория вина" Дмитрий Ковалев.
Эксперт подчеркнул, что идея организации фестиваля родилась в августе этого года и была реализована в рекордно короткие сроки на довольно высоком уровне.
"Главная цель министерства курортов и туризма РК — создать "винную дорогу Крыма". Мы готовы участвовать в этом процессе и помогать продвижению данного фестиваля", — заверил он.
По мнению эксперта, Крым является лучшим винодельческим регионом Восточной Европы в целом.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 4 ноября в Ялте открылся первый фестиваль молодого вина и гастрономии #Ноябрьфест, организатором которого выступило Министерство курортов и туризма Республики Крым.
Мероприятие проходит в санаторно-курортном комплексе "Mriya Resort & Spa". По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, на фестиваль зарегистрировались более 4,5 тысячи гостей.
На протяжении трех дней фестиваля можно будет посетить винные хозяйства, которые организуют бесплатные экскурсионные программы и дегустации.
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