"Русский марш" начался на второй площадке в Москве

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Шествие "Русский марш" началось на площадке около станции метро "Октябрьское поле".
С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.
"Русский марш" также традиционно проводится 4 ноября. В 2014 году он закончился возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.
Подробнее о праздновании Дня народного единства в России читайте в справке РИА Новости >>