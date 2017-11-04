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Общество

В Оренбурге открылся памятник офицеру Прохоренко, погибшему в Сирии

14:2104.11.2017
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© Фото : Наталья ЕршоваЦеремония открытия памятника офицеру Александру Прохоренко, погибшему в Сирии, в Оренбурге. 4 ноября 2017Церемония открытия памятника офицеру Александру Прохоренко, погибшему в Сирии, в Оренбурге. 4 ноября 2017
© Фото : Наталья Ершова

УФА, 4 ноя – РИА Новости. Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, героически погибшему в Сирии, открыли на родине в Оренбурге в субботу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора Оренбургской области.

Золотая медаль Герой России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Случаи присвоения звания Героя России посмертно в 2014-2017 годах
Александр Прохоренко погиб при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам "Исламского государства"* в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. За этот поступок ему было посмертно присвоено звание Героя России. Похоронен на родине в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области 6 мая.

По словам собеседника агентства, на открытии памятника герою присутствовали родители Прохоренко, друзья, ветераны, руководство области и простые горожане.

"Открытие этого памятника имеет огромное значение для всей страны. Александр Прохоренко, совершив подвиг, ушел из жизни, но он продолжает оставаться в строю. И тысячи ребят в военных училищах, школах, военно-патриотических клубах узнают об этом подвиге. Они узнают о том, что простой российский мальчишка, который прожил короткую, но очень яркую жизнь, сумел сделать шаг в бессмертие. Сегодня мы видим, что у нас очень хорошая молодежь, есть преемственность поколений и героических традиций. Молодые ребята, когда наступает момент истины, принимают единственно верное решение", — сказал на торжественном мероприятии полпред президента в ПФО Михаил Бабич.​

Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Журавлев
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У погибшего в Сирии российского военного остались трое маленьких сыновей
По словам губернатора Оренбургской области Юрия Берга, открытие памятника — знаковое событие не только для России, но и для всего мира. "Сегодня в Оренбуржье – знаменательное историческое событие. Мы отдаем дань памяти и уважения нашему земляку Саше Прохоренко. Мы сделали все, чтобы память о нем жила вечно, чтобы последующие поколения гордились нашим земляком. Я хотел бы высказать слова благодарности Наталье Леонидовне, Александру Васильевичу и всем родителям ребят, погибших в военных конфликтах. Оренбуржцы помнят и будут помнить то, что сделали наши ребята. И на примере их подвигов мы будем воспитывать молодежь, — подчеркнул губернатор.

По данным пресс-службы губернатора региона, именем Александра Прохоренко названы улицы в Оренбурге, Грозном и в итальянском городе Вальи-Сотто, его бюст установлен в Смоленской военной академии войсковой ПВО, которую он закончил с отличием. В селе Городки Тюльганского района создан музей боевой славы. Имя героя присвоено Городецкой школе, в которой он учился. Память о нем увековечена на мемориальной доске на улице Александра Прохоренко. Еще одна памятная доска открыта в Президентском кадетском училище, бывшей оренбургской "зенитке", где Александр давал клятву на верность родине.

*Террористическая организация, запрещена в России.

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