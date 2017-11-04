Кадыров пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает во время открытия парка цветов у высотного комплекса Грозный сити в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает во время открытия парка цветов у высотного комплекса Грозный сити в Грозном

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о президенте Владимире Путине. Об этом он сообщил в Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Ноя 3 2017 в 4:28 PDT

По словам Кадырова, последнюю модель смартфона ему подарила чеченская команда КВН.

"Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий", — добавил он.

Поэтому Кадыров решил разыграть IPhone среди подписчиков.

"Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин. Министерство по делам молодежи ЧР определит победителя", — написал он.

Ранее Кадыров опровергал слухи о том, что у него уже есть iPhone X.

"Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует", — написал он в Telegram.

Продажи смартфона в России начались в пятницу. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысяч рублей.