РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги с 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании, отправляющихся с 1 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании объяснили данный шаг тем, что ФАС не принял решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. В продаже останутся все остальные категории билетов. Кроме того, приостановка продаж не коснется скоростных поездов и "Сапсанов".

В РЖД заверили, что возобновят продажи билетов сразу после того, как регулятор определится с тарифами. При этом если они будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты без штрафных санкций. Механизм компенсации и возврата определят позднее.

Продажи пораньше

Нововведением для пассажиров стало увеличение срока продажи в России билета на поезда дальнего следования. Если раньше на некоторые поезда сделать это можно было только за 45 суток до отправления, то с декабря 2016 года глубина продаж на все поезда увеличилась до 60 суток.

Помимо возможности купить билет на пассажирский поезд заранее, РЖД усовершенствовали и его внешний вид. РЖД в мае стали писать на железнодорожных билетах информацию о названии вокзалов отправления и прибытия поезда, если они отличаются от названий станций. С июля текущего года на бланке билета, купленного в кассе, наглядно стали изображаться все услуги, за которые заплатил пассажир. Билет содержит пиктограммы, обозначающие ту или иную услугу либо ее отсутствие.

Электронные очереди

Дирекция железнодорожных вокзалов (филиал РЖД) с августа начала вводить на вокзалах системы электронной очереди в кассы.

Система управления электронной очередью предназначена для создания максимального удобства как клиенту, так и обслуживающему персоналу, поясняли ранее в РЖД. Это совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.

"Поскольку разные операции у пассажиров требуют разного количества времени, система распределяет поток равномерно. К примеру, как показывает практика, возврат билета оформляется быстрее, чем покупка или выдача справки. Равномерно распределяя пассажиров в билетных кассах с учетом среднего времени совершения операции, мы в первую очередь повышаем скорость обслуживания", — рассказали РИА Новости в дирекции.