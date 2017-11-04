РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги с 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании, отправляющихся с 1 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
В компании объяснили данный шаг тем, что ФАС не принял решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. В продаже останутся все остальные категории билетов. Кроме того, приостановка продаж не коснется скоростных поездов и "Сапсанов".
В РЖД заверили, что возобновят продажи билетов сразу после того, как регулятор определится с тарифами. При этом если они будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты без штрафных санкций. Механизм компенсации и возврата определят позднее.
Продажи пораньше
Помимо возможности купить билет на пассажирский поезд заранее, РЖД усовершенствовали и его внешний вид. РЖД в мае стали писать на железнодорожных билетах информацию о названии вокзалов отправления и прибытия поезда, если они отличаются от названий станций. С июля текущего года на бланке билета, купленного в кассе, наглядно стали изображаться все услуги, за которые заплатил пассажир. Билет содержит пиктограммы, обозначающие ту или иную услугу либо ее отсутствие.
Электронные очереди
Система управления электронной очередью предназначена для создания максимального удобства как клиенту, так и обслуживающему персоналу, поясняли ранее в РЖД. Это совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.
"Поскольку разные операции у пассажиров требуют разного количества времени, система распределяет поток равномерно. К примеру, как показывает практика, возврат билета оформляется быстрее, чем покупка или выдача справки. Равномерно распределяя пассажиров в билетных кассах с учетом среднего времени совершения операции, мы в первую очередь повышаем скорость обслуживания", — рассказали РИА Новости в дирекции.