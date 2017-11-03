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Общество

ФАС проверит цены на iPhone X после поступивших жалоб

22:2103.11.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНовый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017Новый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на новинку от Apple, iPhone X, после жалоб на одинаковые цены в российских магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Генеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 год
© AP Photo / Paul Sakuma, File
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"В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС будет проводить проверку ценообразования", — сообщил представитель антимонопольного ведомства.

Продажи нового гаджета начались в России в ранее днем. Минимальная цена iPhone Х на 64 Гб составляет 79,99 тысячи рублей, на 256 Гб — 91,99 тысячи рублей.

Распродано

Примечательно, что россияне раскупили iPhone в первый день продаж. Предварительные заказы на смартфон стартовали в России неделю назад — 27 октября. Те, кто не успел сделать заказ, несмотря на холодную ноябрьскую погоду в Москве, начали занимать очередь за новинкой от Apple у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. С утра там насчитывалось порядка 500 энтузиастов.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Представитель re:Store Людмила Семушина сообщила, что iPhone X в магазине на Тверской улице в Москве закончились еще в 15.00 мск. При этом утром она заверяла, что гаджетов завезли больше, чем людей на улице.

В "Евросети" и "М.Видео" нового флагмана Apple не осталось еще в утренние часы. В "Эльдорадо" смартфонов не хватило даже на этапе предзаказа, рассказала представитель компании Юлия Завьялова.

В сети салонов МТС также наблюдался ажиотаж. Смартфоны, которые были доступны примерно в 500 салонах, закончились к середине дня, сообщил пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников.

При этом в сети магазинов "Связной" iPhone X еще остались, но в небольшом количестве. Первая партия гаджетов в "Связном" будет реализована до конца недели и в основном по предзаказам.

Когда ждать следующую партию?

Российские реселлеры сообщили, что следующая партия iPhone X поступит в продажу на следующей неделе.

Старт продаж iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Приоритет также будет отдаваться предоплаченным заказам, однако часть смартфонов появится в салонах "Связного" и C-store", — сообщил представитель компании Сергей Тихонов.

"Мы ждем следующую партию на следующей неделе, но она будет меньше первой", — отметила, в свою очередь, глава пресс-службы "Мегафона" Юлия Дорохина.

Не дороже кофе

Гендиректор Apple Тим Кук в ответ на обвинения в том, что цена на новинку завышена, сравнил приобретение iPhone X в рассрочку с ежедневной покупкой кофе, сообщает CNBC.

Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В США цена на смартфон iPhone X составляет не менее 999 долларов. "Еще пару лет назад никто и подумать не мог, что телефон будет продаваться по такой цене", — заявил директор компании UBS Securities Стивен Милунович.

Кук, в свою очередь, напомнил, что многие люди покупают смартфоны в рассрочку. По его словам, новинку от Apple можно приобрести, выплачивая всего 33 доллара в месяц.

"Если подумать, это несколько чашек кофе в неделю. Это меньше, чем можно потратить, раз в день покупая кофе в одной из хороших кофеен", — заключил глава Apple.

Вирус X: старт продаж нового яблочного смартфона
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple — iPhone X — 3 ноября поступил в продажу на территории России.Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Новый смартфон компании Apple — iPhone X — 3 ноября поступил в продажу на территории России.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ день предзаказа в интернет-магазине сети салонов re:Store телефоны закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день.Покупатели во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В день предзаказа в интернет-магазине сети салонов re:Store телефоны закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТе, кто не успели оформить предзаказ, несмотря на холод стали собираться у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В пятницу к открытию магазина у входа стояли порядка 500 человек.Покупатели в очереди перед началом старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Те, кто не успели оформить предзаказ, несмотря на холод стали собираться у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В пятницу к открытию магазина у входа стояли порядка 500 человек.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамой популярной моделью смартфона в первый день продаж стал iPhone "серый космос" 256 Гб.Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Самой популярной моделью смартфона в первый день продаж стал iPhone "серый космос" 256 Гб.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут в течение ближайших выходных.Продавец за прилавком во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут в течение ближайших выходных.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж. Во многих салонах "Евросети" iPhone X были раскуплены уже 10 часам утра.Старт продаж iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж. Во многих салонах "Евросети" iPhone X были раскуплены уже 10 часам утра.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНовый яблочный смартфон с панелями из стекла и безрамочным дисплеем оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности.Старт продаж iPhone X в магазине Связной в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новый яблочный смартфон с панелями из стекла и безрамочным дисплеем оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.Покупатели в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.
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