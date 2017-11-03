ФАС проверит цены на iPhone X после поступивших жалоб

Новый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Новый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит ценообразование на новинку от Apple, iPhone X, после жалоб на одинаковые цены в российских магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС будет проводить проверку ценообразования", — сообщил представитель антимонопольного ведомства.

Продажи нового гаджета начались в России в ранее днем. Минимальная цена iPhone Х на 64 Гб составляет 79,99 тысячи рублей, на 256 Гб — 91,99 тысячи рублей.

Распродано

Примечательно, что россияне раскупили iPhone в первый день продаж. Предварительные заказы на смартфон стартовали в России неделю назад — 27 октября. Те, кто не успел сделать заказ, несмотря на холодную ноябрьскую погоду в Москве, начали занимать очередь за новинкой от Apple у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. С утра там насчитывалось порядка 500 энтузиастов.

Представитель re:Store Людмила Семушина сообщила, что iPhone X в магазине на Тверской улице в Москве закончились еще в 15.00 мск. При этом утром она заверяла, что гаджетов завезли больше, чем людей на улице.

В "Евросети" и "М.Видео" нового флагмана Apple не осталось еще в утренние часы. В "Эльдорадо" смартфонов не хватило даже на этапе предзаказа, рассказала представитель компании Юлия Завьялова.

В сети салонов МТС также наблюдался ажиотаж. Смартфоны, которые были доступны примерно в 500 салонах, закончились к середине дня, сообщил пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников.

При этом в сети магазинов "Связной" iPhone X еще остались, но в небольшом количестве. Первая партия гаджетов в "Связном" будет реализована до конца недели и в основном по предзаказам.

Когда ждать следующую партию?

Российские реселлеры сообщили, что следующая партия iPhone X поступит в продажу на следующей неделе.

"Приоритет также будет отдаваться предоплаченным заказам, однако часть смартфонов появится в салонах "Связного" и C-store", — сообщил представитель компании Сергей Тихонов.

"Мы ждем следующую партию на следующей неделе, но она будет меньше первой", — отметила, в свою очередь, глава пресс-службы "Мегафона" Юлия Дорохина.

Не дороже кофе

Гендиректор Apple Тим Кук в ответ на обвинения в том, что цена на новинку завышена, сравнил приобретение iPhone X в рассрочку с ежедневной покупкой кофе, сообщает CNBC.

В США цена на смартфон iPhone X составляет не менее 999 долларов. "Еще пару лет назад никто и подумать не мог, что телефон будет продаваться по такой цене", — заявил директор компании UBS Securities Стивен Милунович.

Кук, в свою очередь, напомнил, что многие люди покупают смартфоны в рассрочку. По его словам, новинку от Apple можно приобрести, выплачивая всего 33 доллара в месяц.

"Если подумать, это несколько чашек кофе в неделю. Это меньше, чем можно потратить, раз в день покупая кофе в одной из хороших кофеен", — заключил глава Apple.