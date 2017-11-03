Правозащитник предложил перевести тело Ленина на баланс коммунистов

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Тело Владимира Ленина следовало бы убрать из мавзолея и передать на баланс какой-нибудь коммунистической партии, считает руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за захоронение основателя советского государства Владимира Ланина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин.

В пятницу в пресс-центре МИА "Россия сегодня" представители церкви, власти и эксперты обсудили итоги XXI Всемирного русского народного собора.

"Владимир Ильич Ленин себя все-таки православным не считал, поэтому настаивать на его христианском погребении было бы несколько странно. Человек с религией боролся и никогда особо в Бога не верил. Я бы передал его на баланс одной из коммунистических партий", — сказал Силантьев.

Он предложил перенести тело Ленина из мавзолея в специальное здание в другом месте. "Возможно, следует начать брать деньги за просмотр", — добавил правозащитник.

Силантьев подчеркнул, что Ленин – символ СССР, а теперь, по его мнению, нет необходимости сохранять советские символы.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, депутат КПРФ Сергей Гаврилов выступил против идеи Силантьева передать тело Ленина на попечение коммунистической партии.

"В этой ситуации нужна внимательность и деликатность… Существующие противоречия сейчас обостряют в преддверии выборов… Но все вопросы могут решаться в спокойном ключе, постепенно… Нужно двигаться в будущее, а не смотреть на прошлое", — сказал депутат.