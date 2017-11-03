Правозащитник предложил перевести тело Ленина на баланс коммунистов

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Тело Владимира Ленина следовало бы убрать из мавзолея и передать на баланс какой-нибудь коммунистической партии, считает руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за захоронение основателя советского государства Владимира Ланина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин.
В пятницу в пресс-центре МИА "Россия сегодня" представители церкви, власти и эксперты обсудили итоги XXI Всемирного русского народного собора.
"Владимир Ильич Ленин себя все-таки православным не считал, поэтому настаивать на его христианском погребении было бы несколько странно. Человек с религией боролся и никогда особо в Бога не верил. Я бы передал его на баланс одной из коммунистических партий", — сказал Силантьев.
Мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
Усыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
Каменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
Мавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
В 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
В советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Сторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.
В 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
Дискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
Церемония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.
Он предложил перенести тело Ленина из мавзолея в специальное здание в другом месте. "Возможно, следует начать брать деньги за просмотр", — добавил правозащитник.
Силантьев подчеркнул, что Ленин – символ СССР, а теперь, по его мнению, нет необходимости сохранять советские символы.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, депутат КПРФ Сергей Гаврилов выступил против идеи Силантьева передать тело Ленина на попечение коммунистической партии.
"В этой ситуации нужна внимательность и деликатность… Существующие противоречия сейчас обостряют в преддверии выборов… Но все вопросы могут решаться в спокойном ключе, постепенно… Нужно двигаться в будущее, а не смотреть на прошлое", — сказал депутат.