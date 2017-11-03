iPhone X ждут в регионах пока его можно купить по предзаказу

Покупатели во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Покупатели во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Жители регионов России могут купить iPhone X по предварительному заказу, его поступление в свободную продажу ожидается со дня на день, сообщили РИА Новости представители официальных дистрибьюторов Apple в регионах.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России смартфон поступил в продажу в пятницу. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,99 тысячи рублей.

Предварительные заказы на него стартовали в России 27 октября. Часть людей, не успевших сделать заказ, несмотря на холодную погоду, начала занимать очередь за iPhone X у магазина re:Store на Тверской улице в центре Москвы за три дня до старта продаж. В пятницу с утра таких энтузиастов насчитывалось порядка 500 человек.

Только по предзаказу



В регионах России в отличие от столицы покупатели не проявили особого интереса к новому смартфону от Apple.

В Калининграде телефон доступен по предварительному заказу, заявки подали несколько сотен человек. В свободной продаже модель ожидается со дня на день, телефон можно будет купить как по предзаказу, так и в порядке живой очереди.

Во Владивостоке очередей за новым смартфоном также нет, телефоны преимущественно будут продавать по предзаказу. На портале интернет-объявлений за iPhone Х 64gb по предзаказу просят от 89 тысяч рублей, за iPhone X 256 gb — от 109 тысяч рублей.

В фирменном магазине Apple в Кемерово в день старта продаж смартфон также могут приобрести только те, кто ранее сделал предварительный заказ. В свободной розничной продаже модели еще нет, о сроках поступления магазин не сообщает.

В Воронеже все iPhone X были раскуплены по предзаказам еще до даты поступления в продажу. "Раскупили все с 27 октября в течение двух дней по предзаказам", — сказал РИА Новости продавец в одном из магазинов города. По его словам, когда поступят в продажу следующие iPhone X, станет известно в течение двух-трех дней.

Сотрудник магазина Re:store в Ростове-на-Дону, который является дистрибьютером продукции Apple, сообщил РИА Новости, что ажиотажа с продажей нового iPhone X нет. "В настоящее время продажа осуществляется про предзаказу, который стартовал с 27 октября", — сказал он.

В Самаре официальный дистрибьютор марки сообщил корреспонденту РИА Новости, что из-за ажиотажа в Москве в регионе модель в свободной продаже появится не раньше середины ноября, сейчас смартфон доступен по предзаказу.

В магазинах Санкт-Петербурга, как и в других регионах России, смартфон можно купить, сделав предварительный заказ. В порядке живой очереди модель пока не продается.

В магазинах Челябинска корреспонденту РИА Новости также сообщили, что в свободной продаже iPhone X нет и предложили оставить предзаказ. Аналогичная ситуация в Ярославле и Благовещенске.