Смартфонов много не бывает: россияне раскупили iPhone в первый день продаж

Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Смартфонов много не бывает: почти вся первая партия юбилейного флагмана Apple — iPhone X — была распродана в России в первый день продаж. Большинство ритейлеров обещают новую партию уже на следующей неделе.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб составляет 79,99 тысячи рублей, на 256 Гб — 91,99 тысячи рублей.

Предварительные заказы на него стартовали в России 27 октября. Часть людей, не успевших сделать заказ, несмотря на холодную погоду, начала занимать очередь за iPhone X у магазина re:Store на Тверской улице в центре Москвы за три дня до старта продаж. В пятницу с утра таких энтузиастов насчитывалось порядка 500 человек.

Все раскупили

Все опрошенные РИА Новости ритейлеры и сотовые операторы отметили более высокий спрос на новый iPhone Х по сравнению с предыдущими моделями. Самым популярным устройством стал iPhone X 256 Gb в цвете "серый космос". Лидерами по продажам среди регионов стали традиционно Москва и Санкт-Петербург.

Как сообщила представитель re:Store Людмила Семушина, iPhone X в магазине на Тверской улице в Москве закончились примерно в 15.00 мск. Утром она заверяла, что смартфонов завезли больше, чем людей на улице.

Клиенты "Евросети" и "М.Видео" раскупили новый флагман Apple еще в утренние часы. В "Эльдорадо" iPhone X закончились еще на этапе предзаказа, заметила представитель компании Юлия Завьялова.

В сети салонов МТС также наблюдался ажиотаж. Смартфоны, которые продавались примерно в 500 салонах, закончились к середине дня, рассказал пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников.

При этом в сети магазинов "Связной" гаджеты еще доступны, но в небольшом количестве. Первая партия устройств в "Связном" будет реализована до конца текущей недели и в основном по предзаказам.

"Следующая партия iPhone X поступит в продажу в течение следующей недели. Приоритет также будет отдаваться предоплаченным заказам, однако часть смартфонов появится в салонах "Связного" и C-store", — сказал представитель ритейлера Сергей Тихонов.

"Мы ждем следующую партию на следующей неделе, но она будет меньше первой", — заявила, в свою очередь, руководитель пресс-службы "Мегафона" Юлия Дорохина. Первая партия в сети салонов оператора, по ее словам, скорее всего, будет продана в пятницу.

На фоне ажиотажа в магазинах новый iPhone уже активно перепродают в интернете. На сайтах объявлений и сетевых торговых площадках цена варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения — за 1 миллион рублей.