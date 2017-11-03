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Общество

Автоэксперты: нужно исправлять неточности в экзаменационных билетах ГИБДД

17:0903.11.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкИнспекторы ГИБДД принимают теоретический экзамен на право управления автотранспортом категории B. Архивное фотоИнспекторы ГИБДД принимают теоретический экзамен на право управления автотранспортом категории B. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Некорректные формулировки и неточности в утвержденных ГИБДД экзаменационных билетах по части оказания автомобилистами первой медицинской помощи нужно устранять, однако этого недостаточно, чтобы водители могли по-настоящему умело помочь пострадавшему, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Экзамен на водительские права. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Ранее газета "Известия" написала о том, что экзаменационные вопросы, утвержденные ГИБДД в теме оказания первой помощи, составлены некорректно, а некоторые предлагаемые варианты ответов к ним — неверные. Как пишет газета, это приведет к тому, что на практике автомобилистам будет проблематично оказать первую помощь — остановить кровотечение или сделать искусственное дыхание, в связи с чем Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась в ГИБДД с просьбой устранить несоответствия в экзаменационных билетах.

Как рассказал РИА Новости руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев, в экзаменационных материалах автошкол в части оказания водителями первой помощи действительно могут иметься "коллизии", однако это не представляет большой проблемы. Тем не менее, по словам Канаева, важно, что общественные организации обращают внимание на подобного рода ситуации.

Круговое движение. Архивное фото
© Depositphotos / Gudella
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"Я не считаю, что это вообще проблема. Существует ряд пунктов, которые следует изменить, потому что у нас изменились правила дорожного движения. Например, сейчас у нас введен "единый круг", изменились правила кругового движения. В оказании первой помощи там действительно были неточности, коллизии. И в связи с этим, людей обучали не тому, как нужно делать на самом деле. И то, что общественные организации в данном случае обратили на это внимание министра, это очень замечательный пример, которому стоит следовать", — поделился Канаев своим мнением.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что если несоответствия и неточности регламентам имеют место быть, их необходимо срочно устранять, но от этого водители не станут квалифицированнее врачей и не будет лучше них оказывать первую помощь. Как считает Лысаков, подобных корректировок недостаточно.

Автомобили полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Я как человек, который работал в выездной бригаде реанимации, а не просто как депутат, могу сказать так. Я не знаю, насколько изложенные ответы и методика соответствуют программе. Здесь проблему надо разделить на две части — если там есть несоответствия утвержденным регламентам оказания помощи, это один разговор. Естественно, их надо привести в соответствие с действующими нормами реанимационного пособия. Возможно, там просто неграмотно и с ошибками все это изложено, и, конечно, надо вводить соответствующие коррективы", — сказал Лысаков РИА Новости.

Однако надеяться на то, что прочитав корректные вопросы и ответы, автомобилист правильно окажет помощь пострадавшему, по его словам, не стоит. "Решение вопроса этим не ограничивается. Что обычный водитель, прочитав правильные ответы и вопросы, окажет необходимую помощь, — это практически невозможно. Ну, кроме наложения жгута. Если получены серьезные травмы, должен работать принцип "не навреди", и пытаясь оказать помощь больному, делая манипуляции, можно оставить человека инвалидом или вообще лишить его жизни. Это очень чреватое вмешательство", — заключил эксперт.

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