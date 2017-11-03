Организаторы "Русского марша" заявили о блокировке их групп во "Вконтакте"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Лидер "Партии националистов" Иван Белецкий заявил РИА Новости, что соцсеть "Вконтакте" заблокировала все группы организации по решению генпрокуратуры.

"Все ресурсы "Партии националистов" во "ВКонтакте" заблокированы были сегодня по решению Генпрокуратуры. Около 70 пабликов и публичных страниц", — сказал он.

"Партия националистов" является одним из организаторов "Русского марша", который 4 ноября пройдет в Люблино. Заявленное число участников акции — до 10 тысяч человек. Ранее сообщалось, что мэрия Москвы согласовала проведение 4 ноября "Русского марша" и митингов на двух площадках.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.

"Русский марш" националистов также традиционно проводится 4 ноября. В 2014 году он закончился возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.