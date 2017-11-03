Организаторы "Русского марша" заявили о блокировке их групп во "Вконтакте"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Лидер "Партии националистов" Иван Белецкий заявил РИА Новости, что соцсеть "Вконтакте" заблокировала все группы организации по решению генпрокуратуры.
"Партия националистов" является одним из организаторов "Русского марша", который 4 ноября пройдет в Люблино. Заявленное число участников акции — до 10 тысяч человек. Ранее сообщалось, что мэрия Москвы согласовала проведение 4 ноября "Русского марша" и митингов на двух площадках.
С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.
"Русский марш" националистов также традиционно проводится 4 ноября. В 2014 году он закончился возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.