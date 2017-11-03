Порази друзей роскошью: в Сети продают коробки от IPhone X за 7500 рублей

Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В соцсети ВКонтакте появилось объявление о продаже коробок от нового смартфона iPhone X, который только сегодня поступил в магазины.

Автор записи сообщает, что упаковка находится в "идеальном состоянии" и пригодится тем, кто хочет поделиться новостью о "покупке" смартфона в Instagram. За то, чтобы произвести впечатление на подписчиков, придется отдать 7500 рублей.

Для тех, кто не готов платить такую сумму за кусок картона, предлагается услуга аренды коробки за 1000 рублей. Однако в этом случае пользователь сможет сделать только одно фото.

Официальная стоимость iPhone Х в России начинается от 79,9 тысяч рублей, ритейлеры фиксируют высокий спрос на смартфон. На интернет-сайтах объявлений новинку продают по цене, завышенной в несколько раз.