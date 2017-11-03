Порази друзей роскошью: в Сети продают коробки от IPhone X за 7500 рублей

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В соцсети ВКонтакте появилось объявление о продаже коробок от нового смартфона iPhone X, который только сегодня поступил в магазины.
Для тех, кто не готов платить такую сумму за кусок картона, предлагается услуга аренды коробки за 1000 рублей. Однако в этом случае пользователь сможет сделать только одно фото.
Официальная стоимость iPhone Х в России начинается от 79,9 тысяч рублей, ритейлеры фиксируют высокий спрос на смартфон. На интернет-сайтах объявлений новинку продают по цене, завышенной в несколько раз.