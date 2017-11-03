Самолет МС-21 совершил с аэродрома в Жуковском первый полет

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Опытный самолет МС-21-300 в рамках летных испытаний 2 ноября совершил с аэродрома в Жуковском первый полет, он продолжался свыше трех часов, сообщила пресс-служба корпорации "Иркут".

"В ходе полета определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч до 12 тысяч метров. Все системы самолета работали штатно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летные испытания МС-21-300 продолжаются на базе летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОКБ имени А.С. Яковлева.

Ранее 17 октября самолет МС-21-300 впервые совершил дальний перелет — из Иркутска в Жуковский, преодолев порядка 4,5 тысячи километров без посадки за 6 часов.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Ранее "Иркут" заявлял, что в 2018 году планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить производство уже серийных самолетов.