Кадыров опроверг слухи, что у него уже есть iPhone X

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу опроверг слухи о том, что у него уже есть iPhone X, который только сегодня поступил в пятницу.

"Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует", — написал он в Telegram-канале.

В России официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысяч рублей, смартфон поступил в продажу сегодня, ритейлеры фиксируют высокий спрос. На интернет-сайтах объявлений новинку продают по цене до 300 тысяч и даже до миллиона рублей.