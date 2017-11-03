В Мурманске этнографический диктант написали на ледоколе

МУРМАНСК, 3 ноя – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Этнографический диктант в Мурманской области написали около 800 человек в 11 населенных пунктах региона: над сложными терминами, фактами из жизни известных людей, топографическими загадками размышляли люди разных возрастов и профессий. Пожалуй, самой необычной площадкой тестирования в столице Заполярья стал борт дизель-электрического ледокола ФГУП "Росморпорт" "Владивосток".

Польза для работы ледокола

Ледокол "Владивосток" вернулся из рейса в начале октября – выполнял проводку судов в Карском море. В Мурманске он проходит плановое обслуживание и ожидает выхода в следующий рейс. Этнографический диктант для экипажа стал необычным элементом портовых будней. Представители, прежде всего, технических специальностей, не привыкшие сдаваться в трудных условиях, смело взялись за преодоление этнографических "торосов".

По мнению помощника директора мурманского филиала предприятия Максима Зыкова, участие в диктанте должно стать важным мотивом для изучения традиций, исторических корней, культуры народов России.

"Знание истории – главный фактор и хорошая основа для взаимного уважения и солидарности людей, находящихся на борту ледокола, в море, далеко от родных берегов. Если люди знают, понимают и уважают традиции друг друга, они лучше работают и решают задачи, которые выполняет ледокол. Да и на берегу взаимное уважение, понимание всегда способствует решению серьезных задач", — уверен Зыков.

От Мурманска до Владивостока

"Верьте в Россию, любите ее, и она будет Вам матерью" — высказывание чувашского деятеля культуры и просветителя России начала 20-го века Ивана Яковлева напутствует участников большого этнографического диктанта. За импровизированными партами в салоне ледокола собрались члены экипажа и сотрудники "Росморпорта" — от повара до старпома.

На столах 30 вопросов — о первооткрывателях и землепроходцах, сказительницах и военных летчиках, загадки про "топшуру", "изю" и "толоку", экскурс в историю и путешествия по географическим картам. На поиск ответов дается 45 минут. За столами царит приподнятое настроение: не возбраняются шутки и совместный поиск решений, экипаж ледокола – сплоченная команда, тонущего в море неизвестных фактов не бросают.

Проверить знания



Участники тестирования признаются, что специально к акции не готовились, большинство в последний раз писали диктант в школьные годы, и удовольствия это никому не доставляло. Сюда же все пришли из любопытства и с желанием проверить свою эрудированность.

"Это оказался совсем не диктант, а тестирование. Что-то новое узнаю. Есть такие вопросы – я понятия не имею, как отвечать", — смеется старший помощник ледокола "Капитан Драницын" Сергей Гладин.

"Интересно, хочется проверить свои знания о родине, о стране. В школе не очень любил диктанты. Здесь сложные вопросы, нужно знать историю, этносы, народности, которые живут в России. Опираюсь только на свои знания – от школьных до университетских, еще может помочь эрудированность", — говорит Иван Гаврилов из службы эксплуатации флота.

По мнению руководителя службы безопасности мурманского филиала "Росморпорта" Владимира Соколова, вопросы в анкете несложные. Надо просто историю знать, смеется он, и не будет "двоек". "Нужно знать этнографию. Для человека россиянина – это необходимо. Если мы отмечаем День народного единства, мы должны быть едины и укреплять это единство", — считает Соколов.

Повар ледокола Надежда с журналистами общается неохотно. Говорит, вопросы анкеты не сложные, но необычные. Впрочем, ей, скорее всего, не составило труда отгадать, как называется кисломолочный напиток в традиционной русской кухне, или какую рыбу наши предки считали непозволительным яством, принимая ее за водяного змея.

Сотрудница "Росморпорта" Любовь Федоровна предположила, что с тестированием лучше справятся представители старшего поколения – у молодежи, по ее мнению, к подобным темам нет большого интереса. "Подготовиться нельзя – надо много читать и интересоваться историей, национальностями. Мы же столького не знаем. Надо больше внимания этому уделять – многим молодым людям сейчас ничего не интересно кроме интернета", — считает она.

Спрос на знания



Этнографический диктант в Мурманской области прошел на 18 площадках в 11 населенных пунктах региона. Организаторы отметили, что количество участников в этом году в Заполярье выросло в полтора раза.

"В прошлом году общий балл в Мурманской области был 50,6 – это средний показатель по России. Тем, кто давно закончил школу, им сложнее с тестами работать. Молодежи проще, они тренируются с такими заданиями – им ЕГЭ сдавать", — рассказала РИА Новости сотрудник регионального министерства по внутренней политике Римма Николаева.

Как вспоминает ее коллега Алена Мартынова, после того, как прошел первый этнографический диктант, в мурманской областной научной библиотеке неожиданно вырос спрос на историческую литературу – читатели шли за ответами на конкретные вопросы и за фундаментальными трудами по истории. "У людей есть потребность в этих знаниях", — считает Мартынова.

При этом она полагает, что мурманчанам легче ответить на вопросы о жизни и быте ближайших соседей – карелов или архангелогородцев, а вот знания, например, о республиках Кавказа, у большинства скромные. Возможно, кто-то после диктанта захочет поближе познакомиться с территориями России и отправится в путешествие, надеются организаторы.

Внимание к этнографии

Большой этнографический диктант прошел накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов РФ, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртии при поддержке Россотрудничества, научный партнер акции — кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.