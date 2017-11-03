РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Мурманске этнографический диктант написали на ледоколе

13:5003.11.2017
0880
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкАкция Большой этнографический диктант в городах РоссииАкция Большой этнографический диктант в городах России
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк

МУРМАНСК, 3 ноя – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Этнографический диктант в Мурманской области написали около 800 человек в 11 населенных пунктах региона: над сложными терминами, фактами из жизни известных людей, топографическими загадками размышляли люди разных возрастов и профессий. Пожалуй, самой необычной площадкой тестирования в столице Заполярья стал борт дизель-электрического ледокола ФГУП "Росморпорт" "Владивосток".

Польза для работы ледокола

Участники диктанта. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
В России и странах ближнего зарубежья пройдет этнографический диктант
Ледокол "Владивосток" вернулся из рейса в начале октября – выполнял проводку судов в Карском море. В Мурманске он проходит плановое обслуживание и ожидает выхода в следующий рейс. Этнографический диктант для экипажа стал необычным элементом портовых будней. Представители, прежде всего, технических специальностей, не привыкшие сдаваться в трудных условиях, смело взялись за преодоление этнографических "торосов".

По мнению помощника директора мурманского филиала предприятия Максима Зыкова, участие в диктанте должно стать важным мотивом для изучения традиций, исторических корней, культуры народов России.

"Знание истории – главный фактор и хорошая основа для взаимного уважения и солидарности людей, находящихся на борту ледокола, в море, далеко от родных берегов. Если люди знают, понимают и уважают традиции друг друга, они лучше работают и решают задачи, которые выполняет ледокол. Да и на берегу взаимное уважение, понимание всегда способствует решению серьезных задач", — уверен Зыков.

© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкАкция "Большой этнографический диктант" в городах России
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Акция "Большой этнографический диктант" в городах России

От Мурманска до Владивостока

Диктант. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Большой этнографический диктант пройдет на ледоколе и 100-метровой башне
"Верьте в Россию, любите ее, и она будет Вам матерью" — высказывание чувашского деятеля культуры и просветителя России начала 20-го века Ивана Яковлева напутствует участников большого этнографического диктанта. За импровизированными партами в салоне ледокола собрались члены экипажа и сотрудники "Росморпорта" — от повара до старпома.

На столах 30 вопросов — о первооткрывателях и землепроходцах, сказительницах и военных летчиках, загадки про "топшуру", "изю" и "толоку", экскурс в историю и путешествия по географическим картам. На поиск ответов дается 45 минут. За столами царит приподнятое настроение: не возбраняются шутки и совместный поиск решений, экипаж ледокола – сплоченная команда, тонущего в море неизвестных фактов не бросают.

Проверить знания

Селфи-палка
© Fotolia / pixelae
На Ярославском вокзале в Москве открыли этнографическую селфи-зону
Участники тестирования признаются, что специально к акции не готовились, большинство в последний раз писали диктант в школьные годы, и удовольствия это никому не доставляло. Сюда же все пришли из любопытства и с желанием проверить свою эрудированность.

"Это оказался совсем не диктант, а тестирование. Что-то новое узнаю. Есть такие вопросы – я понятия не имею, как отвечать", — смеется старший помощник ледокола "Капитан Драницын" Сергей Гладин.

"Интересно, хочется проверить свои знания о родине, о стране. В школе не очень любил диктанты. Здесь сложные вопросы, нужно знать историю, этносы, народности, которые живут в России. Опираюсь только на свои знания – от школьных до университетских, еще может помочь эрудированность", — говорит Иван Гаврилов из службы эксплуатации флота.

По мнению руководителя службы безопасности мурманского филиала "Росморпорта" Владимира Соколова, вопросы в анкете несложные. Надо просто историю знать, смеется он, и не будет "двоек". "Нужно знать этнографию. Для человека россиянина – это необходимо. Если мы отмечаем День народного единства, мы должны быть едины и укреплять это единство", — считает Соколов.

Повар ледокола Надежда с журналистами общается неохотно. Говорит, вопросы анкеты не сложные, но необычные. Впрочем, ей, скорее всего, не составило труда отгадать, как называется кисломолочный напиток в традиционной русской кухне, или какую рыбу наши предки считали непозволительным яством, принимая ее за водяного змея.

Сотрудница "Росморпорта" Любовь Федоровна предположила, что с тестированием лучше справятся представители старшего поколения – у молодежи, по ее мнению, к подобным темам нет большого интереса. "Подготовиться нельзя – надо много читать и интересоваться историей, национальностями. Мы же столького не знаем. Надо больше внимания этому уделять – многим молодым людям сейчас ничего не интересно кроме интернета", — считает она.

© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкАкция "Большой этнографический диктант" в городах России
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Акция "Большой этнографический диктант" в городах России

Спрос на знания

Фасад Дома Пашкова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дом Пашкова в Москве станет центральной площадкой этнографического диктанта
Этнографический диктант в Мурманской области прошел на 18 площадках в 11 населенных пунктах региона. Организаторы отметили, что количество участников в этом году в Заполярье выросло в полтора раза.

"В прошлом году общий балл в Мурманской области был 50,6 – это средний показатель по России. Тем, кто давно закончил школу, им сложнее с тестами работать. Молодежи проще, они тренируются с такими заданиями – им ЕГЭ сдавать", — рассказала РИА Новости сотрудник регионального министерства по внутренней политике Римма Николаева.

Как вспоминает ее коллега Алена Мартынова, после того, как прошел первый этнографический диктант, в мурманской областной научной библиотеке неожиданно вырос спрос на историческую литературу – читатели шли за ответами на конкретные вопросы и за фундаментальными трудами по истории. "У людей есть потребность в этих знаниях", — считает Мартынова.

При этом она полагает, что мурманчанам легче ответить на вопросы о жизни и быте ближайших соседей – карелов или архангелогородцев, а вот знания, например, о республиках Кавказа, у большинства скромные. Возможно, кто-то после диктанта захочет поближе познакомиться с территориями России и отправится в путешествие, надеются организаторы.

Внимание к этнографии

Участники всероссийской акции Большой этнографический диктант в аудитории Дальневосточного федерального университета. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Затруднения даже у ФАДН: в Москве прошел Большой этнографический диктант
Большой этнографический диктант прошел накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов РФ, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртии при поддержке Россотрудничества, научный партнер акции — кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена