Более половины россиян не слышали историй своей семьи до и после революции

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более половины россиян (60%) не слышали от родителей и других родственников историй о том, как жила их семья накануне и после Октябрьской революции, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".

Говоря о том, кем были их родственники до революции, 45% респондентов сообщили, что это были крестьяне, 9% — купцы, 7% — наемные рабочие, 7% — дворяне, а 28% затруднились ответить на поставленный вопрос.

По вопросу о вреде или пользе Октябрьской революции для России мнения опрошенных разделились: 27% заявили, что в равной степени были и хорошие, и плохие последствия; 25% — больше пользы, 17% — больше вреда. Кроме того, говоря о влиянии Октябрьской революции на жизнь своих предшественников, 37% респондентов затруднились ответить, 24% сообщили, что их существование изменилось к худшему, 19% — изменилось к лучшему, 19% считают, что никак не повлияла.

ФОМ также задавал россиянам вопрос, на чьей стороне были их родные во время Гражданской войны. По данным опроса, 40% сообщили, что на стороне "красных"; 6% — были на стороне и "красных", и "белых"; 4% — на стороне "белых. Респондентам также предлагалось предположить, на чьей стороне они бы участвовали в Гражданской войне, если бы жили в то время: 32% — на стороне "красных"; 21% не участвовали бы и никого не поддерживали; 7% — на стороне "белых".

Опрос "ФОМнибус" проводился 28–29 октября в 104 населенных пунктах страны среди 1500 респондентов.