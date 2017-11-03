Более половины россиян не слышали историй своей семьи до и после революции

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более половины россиян (60%) не слышали от родителей и других родственников историй о том, как жила их семья накануне и после Октябрьской революции, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".
Говоря о том, кем были их родственники до революции, 45% респондентов сообщили, что это были крестьяне, 9% — купцы, 7% — наемные рабочие, 7% — дворяне, а 28% затруднились ответить на поставленный вопрос.
По вопросу о вреде или пользе Октябрьской революции для России мнения опрошенных разделились: 27% заявили, что в равной степени были и хорошие, и плохие последствия; 25% — больше пользы, 17% — больше вреда. Кроме того, говоря о влиянии Октябрьской революции на жизнь своих предшественников, 37% респондентов затруднились ответить, 24% сообщили, что их существование изменилось к худшему, 19% — изменилось к лучшему, 19% считают, что никак не повлияла.
ФОМ также задавал россиянам вопрос, на чьей стороне были их родные во время Гражданской войны. По данным опроса, 40% сообщили, что на стороне "красных"; 6% — были на стороне и "красных", и "белых"; 4% — на стороне "белых. Респондентам также предлагалось предположить, на чьей стороне они бы участвовали в Гражданской войне, если бы жили в то время: 32% — на стороне "красных"; 21% не участвовали бы и никого не поддерживали; 7% — на стороне "белых".
Опрос "ФОМнибус" проводился 28–29 октября в 104 населенных пунктах страны среди 1500 респондентов.
«Показали свободу из пушек и пулеметов. Начали ходить со знаменами и кричать «Да здравствует свобода! Свобода!», а сами не понимали, что кричали. Сколько народу погибло. Слава вам, борцам за настоящую свободу. Вечная вам память» (цитата из текста ученика).
«Я прямо плакал, смотря на погребальную процессию. Мы тогда на колокольне были и все видно было, сколько народу перебили. А свободы нет как нет, и не будет никогда» (из воспоминаний одного из учеников).
...Я помню, еще когда я учил в истории рассказ о двух братьях, Каине и Гевеле, и Каин убил Гевеля, кровь Гевеля из-под земли кричала, что брат убил брата. Такой же ужасный крик теперь будет от стольки крови Гевеля, когда они будут кричать Каину: «Каин, зачем вы убили ваших братьев?!» (цитата из текста ученика).
«Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкова переулка, то стреляли с двух сторон. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз мы вышли на двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом, в окно над нашей квартирой, попала пуля. Я ходил ее смотреть» (цитата из текста ученика).
«Из дней, в которых совершился переворот в России, в моей памяти останется навсегда день 4 марта 1917 года. В первые дни революционного движения я никуда не выходил из дому и мало знал, что происходит в центре Москвы, потому что далеко жил от центра. 4 марта я направился к Тверской улице...
Я пел песни и кричал «ура», и только к вечеру я, уставший, пришел домой. На следующий день у меня болела голова и горло, но эта боль была мне приятна. 4 марта мне не забыть никогда» (цитата из текста ученика).
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.