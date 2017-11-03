Власти Иркутской области считают необходимым пересчитать всех нерп Байкала

ИРКУТСК, 3 ноя – РИА Новости. Решение о целесообразности проведения работ по учету популяции нерпы Байкала принято на совещании в правительстве Иркутской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее сообщалось, что на южном побережье Байкала в Приангарье и Республике Бурятия произошла массовая гибель нерп. Всего погибло более 140 животных. Лабораторные исследования проб пока не дали ответа на вопрос о причинах этого явления. Известно только, что явных патологий, опасных вирусных заболеваний и наличия паразитов не выявлено. Ветнадзор планирует проводить молекулярные исследования воды и пищевой цепочки нерпы на предмет токсикации.

"По получении всех результатов лабораторных экспертиз паталогического материала и проб воды правительство региона подготовит письма в Минприроды и Минсельхоз России с предложением предусмотреть в 2018 году финансовые средства на проведение масштабных научных исследований всей акватории Байкала и проведение работ по учету популяции нерпы", — говорится в сообщении пресс-службы.

По последним официальным данным, популяция нерп на Байкале составляет порядка 130 тысяч.