Сибирских полицейских премировали за честность в размере непринятой взятки

18.1%Большими реальными сроками
30.6%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.2%Запретом занимать руководящие должности
23.7%Разве что высшая мера поможет
24.4%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
По его словам, экипаж дорожно-патрульной службы полиции прибыл на место ДТП для составления административных материалов. Пытаясь избежать ответственности, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил госавтоинспекторам деньги. Он проигнорировал предупреждение инспекторов об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу и положил между передними сидениями патрульного автомобиля 97 тысяч рублей.
"Сотрудники ГИБДД были поощрены начальником краевого главка за добросовестное выполнение служебных задач повышенной сложности, профессионализм и стойкую антикоррупционную позицию. Каждый из них получил в качестве премии по 48,5 тысячи рублей. Общая сумма эквивалентна размеру предлагаемого злоумышленником денежного вознаграждения", — сказал Юрченко.
По его словам, глава краевой полиции заявил, что его принципиальная позиция — поощрять и поддерживать честных сотрудников.