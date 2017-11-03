Сибирских полицейских премировали за честность в размере непринятой взятки

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.1% Большими реальными сроками

30.6% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.2% Запретом занимать руководящие должности

23.7% Разве что высшая мера поможет

24.4% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Глава МВД по Красноярскому краю поощрил премией в размере почти 50 тысяч рублей каждому двух сотрудников ГИБДД за то, что они не приняли у нарушителя предлагаемую им взятку в аналогичном размере, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, экипаж дорожно-патрульной службы полиции прибыл на место ДТП для составления административных материалов. Пытаясь избежать ответственности, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил госавтоинспекторам деньги. Он проигнорировал предупреждение инспекторов об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу и положил между передними сидениями патрульного автомобиля 97 тысяч рублей.

Сотрудники ДПС вызвали следственно-оперативную группу, и нарушителя задержали.

"Сотрудники ГИБДД были поощрены начальником краевого главка за добросовестное выполнение служебных задач повышенной сложности, профессионализм и стойкую антикоррупционную позицию. Каждый из них получил в качестве премии по 48,5 тысячи рублей. Общая сумма эквивалентна размеру предлагаемого злоумышленником денежного вознаграждения", — сказал Юрченко.

По его словам, глава краевой полиции заявил, что его принципиальная позиция — поощрять и поддерживать честных сотрудников.